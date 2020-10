Raluca Zenga, mărturisiri despre problemele din mariajul cu Walter. FANATIK a dezvăluit că divorțează

Raluca Zenga a făcut mărturisiri despre problemele din mariajul ei. De curând s-a aflat că va divorța de Walter, după 17 ani de relație, dintre care 15 de căsnicie. Chit că mărturisea că sunt foarte fericiți împreună cu doar câteva luni în urmă, blondina a recunoscut și ce probleme existau între ei.

FANATIK a anunțat cu doar câteva zile în urmă divorțul celor doi, în prezent confirmat de către Walter Zenga, care a mers să depună și actele de divorț.

Walter Zenga a fost primul dintre soți care a susținut că nu există cale de întoarcere și sunt efectuate și demersurile necesare separării legale. Aceștia au împreună doi copii superbi, care se află în prezent în grija mamei lor.

Raluca Zenga a recunoscut ce probleme avea în mariajul cu Walter, după ce s-a aflat de divorț

Raluca Zenga a făcut primele declarații despre divorțul de Walter. Blondina și fostul antrenor au pus capăt căsniciei lor ce părea una foarte stabilă și fericită. Din acest motiv, separarea celor doi i-a cutremurat pe cei din public.

După ce au ieșit la iveală informații despre fostul cuplu foarte îndrăgit, Raluca Zenga mărturisea în luna iunie ce s-a întâmplat între soți. La început păreau doar niște zvonuri nefondate, că ei vor divorța, însă cei doi au marcat de ceva vreme ruptura.

Mai mult, Walter Zenga s-a mutat singur într-o altă locuință, tot în Dubai, acolo unde familia este stabilită de foarte mulți ani. Raluca Zenga acordase un interviu chiar în vara acestui an în care dădea asigurări că totul este bine în căsnicia ei.

Adevărul era un altul, foarte neașteptat, pentru că mariajul deja era pe final. Totodată, Raluca Zenga recunoștea că a avut probleme cu gelozia dusă până la extrem și că în anii de căsnicie Walter a trebuit să îi suporte diverse crize.

“Cu trecerea anilor, mariajul parcurge mai multe faze – ne schimbăm noi ca oameni, traversăm etape personale complicate, momente de criză și confuzie, dar, atâta vreme cât reușim să păstrăm complicitatea și intimitatea în cuplu, comunicând mereu, împărtășindu-ne atât reușitele, cât și eșecurile, eu zic că și într-o căsnicie modernă te poți bucura de succes și longevitate!

Cât despre gelozie, acum, că am scăpat de excesul nesănătos de care am suferit mulți ani la rând, îmi dau seama că este o adevărată otravă a sufletului. Curios, în cazul meu, partea toxică a geloziei a dispărut complet la nașterea primului nostru copil, Samira. A fost ca și cum o povară uriașă mi se ridicase de pe umeri și am putut vedea lucrurile mult mai limpede, fără a mă mai tortura cu scenarii imposibile din cauza geloziei. E bine, deci, că există vindecare!”, a susținut Raluca Zenga, potrivit celor de la viva.ro.

„El mi-a iertat multe și este mult mai înțelept decât mine în multe aspecte. Am impresia că, în relația cu mine, el a avut de-a face de multe ori cu un copil capricios și răsfățat, dar a dat mereu dovadă de tact și răbdare și m-a iubit pentru exuberanța și energia mea.”, a mai completat Raluca Zenga.