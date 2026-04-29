Raluca Zenga, apariție uimitoare la 44 de ani. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga

Stabilită în Emiratele Unite Arabe, Raluca Zenga, duce un trai în care grijile nu sunt pe ordinea de zi. Are parte de experiențe inedite și se bucură de apariții incendiare, deși pe 1 noiembrie 2026 va împlinit 45 de ani. Fosta soție a lui Walter Zenga se menține foarte tânără și frumoasă.

Raluca Zenga, extrem de atrăgătoare la 44 de ani

Raluca Zenga (44 ani) a rămas peste hotare după separarea de tatăl copiilor săi. A ales să locuiască în Dubai și să călătorească, pasiune care-i aduce multe satisfacții. Prin intermediul deplasărilor sale internauții pot observa aparițiile de senzație pe care le imortalizează. Acestea o arată drept o femeie elegantă și rafinată.

Blondina este într-o formă de zile mari și nu-și arată deloc vârsta din buletin. Fosta parteneră de viață a lui Walter Zenga arată senzațional și îi cucerește pe internauți cu formele sale. Are o siluetă trasă prin inel. De fiecare dată este o la evenimentele la care este invitată de prieteni sau branduri de top.

Ultima postare din social media o arată într-o rochie de culoare verde, mulată și cu un decolteu discret. Ținuta specială a pus-o în centrul atenției, dovadă comentariile pe care le-a primit. Oamenii au mai remarcat faptul că vedeta este o femeie care știe cum să se pună în valoare, indiferent că este pe plajă sau în propria casă.

„Un sine calm într-o lume haotică – limpezește staticul din jurul tău pentru a-ți întări semnalul, îndepărtează zgomotul emoțional pentru ca energia ta magnetică autentică să poată emite liber”, a notat Raluca Zenga, în dreptul fotografiilor de pe contul personal de Instagram, unde apare și Adriana Petrescu, soția celebrului antrenor Dan Petrescu.

„Frumoasă”, „Ce frumusețe, uimitoare”, „Ce vibe ai, surioară”, „Regină” sau „Ești mai frumoasă ca oricând”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de fosta soție a lui Walter Zenga. Blondina este urmărită de multe persoane din întreaga lume, comentariile fiind lăsate în diverse limbi străine.

Reinventare totală pentru Raluca Zenga

După divorț Raluca Zenga a rămas în reședința în care locuia cu fostul soț, însă . A devenit o femeie cu un obiectiv foarte bine pus la punct, dorind să profite din plin de tot ce are. A început să călătorească mai mult, dovadă că s-a reinventat total.

A ajuns în diferite colțuri ale lumii, paginile sale de socializare arătând ca un jurnal de călătorie. Blondina a descoperit noi culturi și a învățat lucruri interesante. Într-un interviu mai vechi a dezvăluit că adoră să cunoască locuri inedite, dar și să scrie. Pasiunile sale sunt acum explorate la maximum.

În 2019 a reușit să viziteze 12 țări, printre care se numără Portugalia, Maroc, Malaezia, Indonezia și Sri Lanka. De asemenea, vedeta a ajuns în Vietnam, Thailanda, Hong Kong, Coreea de Sud, Tanzania, Kenya și Mauritius.

Întrebată care sunt destinațiile sale preferate Raluca Zenga nu a ezitat. Fosta soție a lui Walter Zenga a pus pe listă un safari în Masai Mara, Kenya. Acesta a avut loc în timpul Marei Migrații din Serengeti. Locul doi este ocupat de o excursie cu balonul peste savana plină de animale.

Mai mult decât atât, o altă experiență pe care nu o va uita prea curând este legată de un tur cu motocicleta Easy Riders din cel mai romantic oraș al Vietnamului, Hoi An, până în fosta capitală a imperiului, Hue.

Experiența specială de care a avut parte în vacanță

„Cele mai frumoase emoții mi le-au oferit întâlnirile cu micii localnici, în special copiii din Africa și din Vietnam, jucăuși și cu zâmbetele până la urechi, gata de dans și de giumbușlucuri și, mai ales, fericiți cu atât de puțin.

Noi mergeam cu rechizite școlare și dulciuri, ei ne întâmpinau cu simpatie și curiozitate, înconjurându-ne într-un fel de horă cu pași jucăuși. Copilașii asiatici erau mai timizi la început, ca apoi să fie din ce în ce mai prietenoși și vorbăreți. Am primit, de fiecare dată, lecții de viață prețioase!”, a spus blondina pentru .