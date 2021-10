Raluka, dezvăluire despre Carla’s Dreams. Ce abilitate are colegul ei de la SuperStar România

Frumoasa brunetă a făcut o dezvăluire surpriză despre Carla’s Dreams, artistul originar din Republica Moldova, cu care lucrează împreună la show-ul de talent.

a scos la iveală care este abilitatea pe care se bazează colegul ei de breaslă, cu care a jucat recent în emisiunea „Pe bune?!”.

Raluka susține că i-a fost destul de greu să-i facă față lui Carla’s Dreams, asta pentru că vedeta de peste Prut este foarte inteligentă.

Raluka, despre colegul ei de la SuperStar România. Ce părere are despre Carla’s Dreams

„Acum am jucat cu Carla`s – ceea ce e greu. El este google, un fel de wikipedia, știe tot”, a mărturisit Raluka pentru .

În cadrul aceluiași interviu bruneta a vorbit și despre planurile pe care le are perioada aceasta. are filmări, dar și câteva sesiuni de înregistrări.

Artista a scos deja pe piață o piesă nouă cu Juno, în timp ce concertele sunt lăsate pe ultimele locuri din cauza situației actuale.

„Urmează live-urile de la Superstar și, vă spun sincer, abia aștept. Am avut multe concerte, încă mai sunt câteva de onorat, dar și câteva sesiuni de înregistrări.

Am lansat și o nouă piesă alături de Juno și filmări pentru alte noi proiecte. Am avut și puțin timp liber, câteva zile, în care am plecat alături de câteva prietene în Milano, la shopping.

Dar îmi doresc să mai avem treabă, am avut timp un an și ceva să stau, așa că e bine-venită munca asta, o fac cu drag”, a adăugat Raluka, mai arată sursa citată.

Cine este Carla’s Dreams, solistul din Republica Moldova

Carla’s Dreams s-a lansat în industria muzicală românească în anul 2012, când a scos o piesă alături de Inna, melodia „P.O.H.U.I.” ajungând imediat la inimile oamenilor.

Artistul este controversat prin felul în care apare pe scenă, asta pentru că-și ascunde identitatea sub tot felul de măști murale, ochelari și o glugă întotdeauna pe cap.

Andrei Ţăruş, așa cum se numește solistul formației, a făcut parte și din trupa „In Quadro”. S-a născut pe 25 octombrie 1984 și a reușit să scoată piese pe bandă rulantă.

Absolvent al Facultății de Drept Public din Chișinău, vedeta de la Pro TV, a fost căsătorit cu Nelea Motricală, o prosperă femeie de afaceri de care a divorțat recent.