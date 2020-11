Cosmin Contra își cere banii pentru a pleca de la Dinamo: ”Nu accept să nu primesc niciun euro”

Antrenorul echipei Dinamo București, Cosmin Contra, a spus după calificarea în optimile de finală ale Cupei României că nu acceptă să plece fără să primească vreun ban de la investitorii spanioli.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo a învins FC Viitorul cu scorul de 3-0 în 16-imi, după un meci pe care l-a dominat autoritar de la un capăt la altul.

Înaintea acestei întâlniri, ”Guriță” a anunțat că acesta va fi ultimul său joc pe banca tehnică a ”câinilor” și i-a răspuns în termeni extrem de duri lui Pablo Cortacero.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo trebuie să-i dea bani lui Cosmin Contra pentru a-l demite

”Din punctul meu de vedere există o cale de înțelegere, niciodată nu e prea târziu. Ce am trăit eu astea trei luni nu doresc niciunui antrenor. Am fost naiv și am crezut într-un om și într-un proiect”, a declarat tehnicianul dinamovist după victoria în fața Viitorului.

”Mi-aș dor ca în ceasul al-12-lea să se întâmple ce s-a promis, dar nu vreau să plec de aici după 97 de zile în care să nu primesc niciun euro. Mâine e o binemeritată zi de pauză. Luni de dimineață vom programa un antrenament, vom vedea ce va fi. Am telefonul deschis”, a spus Cosmin Contra când a fost întrebat dacă acceptă o reziliere a contractului fără să primească vreun ban

ADVERTISEMENT

”Era o chestiune de timp până începeau lucrurile să funcționeze. Astăzi am dat goluri, în celelalte partide am ratat mult. Trebuie să-mi felicit jucătorii. La ce situație e la echipă să câștigi două meciuri cu 3-0 mă face să fiu fericit”, a continuat antrenorul ”câinilor”.

”Mă bucur pentru ei, pentru că știu că le e greu să vină să se antrenze și să joace, dar dau dovadă de caracter. Mă bucur că lucrurile funcționează și arătăm foarte bine. Am dat două goluri frumoase în prima repriză, dar am mai avut ocazii și am prestat un joc frumos.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am avut o cădere la mijlocul reprizei a doua, dar per ansamblu totul e bine și sunt fericit că e al doilea meci în care nu primim gol. Jucăm pentru suporteri. Au venit aseară după antrenament să vorbească cu băieții. Contează că vin să-i motiveze pe jucători, victoriile sunt și pentru fani”, a menționat Contra.

După ce a fost înlocuit din funcția de președinte al Consiliului de Adiministrație, Pablo Cortacero a anunțat că-l va demite pe ”Guriță”, spunând că nu e satisfăcut de modul în care antrenorul se comportă față de echipă.

ADVERTISEMENT