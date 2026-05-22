Rămâne Cristiano Bergodi la U Cluj? Anunțul antrenorului: „Voi avea alte discuții cu conducătorii”

U Cluj a avut parte de un sezon de vis, echipa terminând pe locul doi în SuperLiga, iar în Cupă au cedat în finală. Cum Universitatea Craiova a câștigat ambele trofee, ardelenii vor juca în preliminariile UEFA Europa League. Cristiano Bergodi a făcut o treabă excelentă după ce a fost instalat pe bancă, iar italianul a vorbit despre viitorul său.

Cristiano Bergodi a fost numit antrenor după ce Ioan Ovidiu Sabău a demisionat, U Cluj având un sezon slab de sezon. Cu italianul la timonă, ardelenii au reușit o jumătate de sezon de vis, astfel că participarea în UEFA Europa League este cel puțin mulțumitoare. Întrebat despre viitorul său la echipă, Bergodi a transmis că are în continuare contract, însă va purta o discuție și cu conducerea clubului. Tehnicianul este încrezător că echipa ar putea ținti chiar mai sus în anul ce urmează.

„Eu am un contract, e normal. Ne așezăm la masă. Am vorbit un pic cu conducătorii. Ei știu. În fiecare an se poate ceva în plus, în fiecare fereastră de transferuri. Se poate ameliora lotul. N-a fost ușor, băieții au făcut ceva extraordinar. Să ajungi pe locul 2 și în finala Cupei. Am scos din jucători 100%, ei au dat maximum. Nu contează acum situația mea.

Normal, voi avea alte discuții cu conducătorii noștri, cred că și ei vor să facă un lucru important în mercato de vară. M-am săturat că un titlu, un titlu… Hai să vedem echipele unde am fost, eu am ridicat echipa pe care am avut-o, am luat-o de undeva și am urcat! Nu sunt disperat. Clar, în campionat, vrei mereu mult. Sunt de atâția ani aici, am fost primit bine în fotbalul românesc. Și întotdeauna vreau mai bine”, a spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare partidei cu Dinamo.

Universitatea Craiova – U Cluj, un nou meci cu trofeul pe masă

meci în care se înfruntă campioana și câștigătoarea Cupei. Ediția actuală aduce însă o situație rară, după ce Universitatea Craiova a reușit eventul, adjudecându-și ambele trofee. În aceste condiții, oltenii se vor duela pentru Supercupă cu U Cluj, echipă care a obținut poziția de vicecampioană în competiția internă.

Articolul 31 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice al Federației Române de Fotbal explică în mod concret ce se întâmplă cu Supercupa României în cazul în care o echipă face eventul. „1. În fiecare sezon competiţional, FRF organizează Supercupa României, între echipa câştigătoare a Campionatul Naţional ‘Liga I’ şi câştigătoarea Cupei României în sezonul competiţional precedent. 2. În cazul în care aceeaşi echipă câştigă şi campionatul Ligii I şi Cupa României, Supercupa României se va desfăşura între echipa campioană şi echipa clasată pe locul doi în Campionatul Naţional ‘Liga I’”, se arată în R.O.A.F.

Duelul pentru Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj a fost programat inițial pe 11 iulie, cu doar o săptămână înainte de startul oficial al noului sezon din Superligă. Partida se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”, respectând regula ca partida să fie găzduită de campioană. De asemenea, formatul competiției prevede că, dacă scorul va fi egal după cele 90 de minute de joc, nu vor exista reprize de prelungiri, câștigătoarea urmând să fie stabilită direct la loviturile de departajare. Totuși,