„Rămâne Kopic la Dinamo dacă ia titlul?”. Răspunsul clar al lui Andrei Nicolescu

Zeljko Kopic este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni antrenori din SuperLiga. Cu el pe bancă, Dinamo impresionează și se bate cu șanse importante la podium și chiar la titlu. Ce va face tehnicianul croat de 48 de ani dacă echipa sa va triumfa în campionat. Răspunsul a venit de la președintele clubului.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a lămurit situația antrenorului. Zeljko Kopic este un tehnician extrem de apreciat și, unele voci, au vorbit chiar și de posibilitatea ca acesta să ajungă în viitor și pe banca naționalei României.

Șeful echipei din Ștefan cel Mare le dă vești bune fanilor. . „(n.r. Credeți că îl mai puteți ține pe Kopic din vară? La ce nivel a ajuns).Cred că cel mai important este să terminăm bine până în vară. Noi mai avem contract după aceea 2 ani. Avem un proiect împreună în care să mergem și mai departe și să atingem mai mult decât reușim acum.

Pe de altă parte, apropo de discuțiile publice, aici eu n-am avut nicio discuție cu nimeni și nu știu, dar am auzit niște discuții publice în momentul în care, și asta e valabil și pentru jucători, cineva primește o ofertă de 4, de 5 ori mai mare, deja nu mai poți să-l analizezi și cumva să-i reproșezi că ar lua o astfel de decizie, pentru că n-ai cum să te pui în pielea lui și cumva să…”, spune Nicolescu.

Pe de altă parte, dacă pentru actualul antrenor ar veni o ofertă de nerefuzat, acesta ar fi greu de ținut la echipă. ”(n.r. Dacă vine pentru Kopic o ofertă de un un milion de dolari din Arabia Saudită, e foarte complicat să-l mai ții). Da, da, adică nu vorbim de 1 și ceva, ci de 4, 5 în sus. Sunt zone pe care nu le putem controla. Apropo de mărirea unui venit. Mă refer, spre exemplu, dacă acum are un 1 leu, de 4-5 ori mai mult e greu să mai discuți rațional, pentru că trebuie să înțelegi o astfel de oportunitate. N-ai cum să…”, mai admite Nicolescu.

Ce planuri are Zeljko Kopic dacă va lua titlul cu Dinamo. Vești bune pentru fani venite de la președintele Andrei Nicolescu

Lucrurile s-ar schimba total la în cazul în care echipa alb-roșie va câștiga titlul în România. Andrei Nicolescu le dă vești uriașe fanilor: croatul va rămâne 100% pe bancă în acest caz fericit.

”(n.r. Dacă Kopic și Dinamo ar lua titlul, cum îl știi, crezi că ar rămâne să continue?) Da, 100%. Dacă ar lua titlul… Da, 100%. Eu știu ce-și dorește. Discuțiile noastre au fost despre meciuri memorabile, meciuri de cupe europene.

(n.r. El își dorește și glorie europeană cu Dinamo). Da, și normal, dacă va face asta, probabil îi va fi mult mai ușor să acceseze eventuale oferte, care acum par ca și miracole, după aia probabil vor părea normalități. (n.r. cum îl știi, ce ambiție are și cât e de atașat, va alege cel puțin în, nu știu, pentru primele luni sau prima jumate de an, până în iarnă, dacă luat titlu, parcurs european) Da, așa cred eu.”, a mai spus Nicolescu.