Rămâne Radu Drăgușin din nou fără antrenor la Tottenham? Un fost jucător din SuperLiga l-ar putea înlocui pe Igor Tudor

Tottenham l-a demis recent pe Thomas Frank și l-a numit în locul lui pe Igor Tudor. Chiar și în aceste condiții, echipa la care joacă și Radu Drăgușin se află în continuare într-o situație dezastruoasă în clasamentul din Premier League, extrem de aproape de zona retrogradării.

Roberto De Zerbi, fost fotbalist la CFR Cluj, l-ar putea înlocui pe Igor Tudor la Tottenham

În acest context, în mod firesc de altfel, a început deja să se speculeze referitor la posibilul înlocuitor al tehnicianului croat. Potrivit jurnaliștilor francezi de la care îi citează pe italienii de la Corriere dello Sport, una dintre variante este reprezentată de Thiago Motta, fostul antrenor de la Genoa, Spezia, Bologna și Juventus, în prezent liber de contract.

De asemenea, sursa citată a mai menționat și numele unui alt fost antrenor de la Olympique de Marseille, asemenea lui Igor Tudor. Este vorba despre italianul Roberto De Zerbi, fost fotbalist la CFR Cluj și fost tehnician și la Sassuolo, Șahtior Donetsk și Brighton and Hove Albion. În plus, se pare că în prezent la Tottenham s-ar mai putea lua în discuție și pistele constituite de Robbie Keane și Sean Dyche.

Igor Tudor, bilanț dezastruos de la momentul numirii la Tottenham

a pierdut toate cele trei meciuri jucate în Premier League de când antrenorul croat a venit în locul lui Thomas Frank, 1-4 cu Arsenal și 1-3 în fața lui Crystal Palace pe teren propriu, respectiv 1-2 în deplasare cu Fulham.

Astfel, gruparea din Nordul Londrei a ajuns la nu mai puțin de cinci eșecuri la rând în campionat, iar în prezent se află pe locul 16 în clasament, cu doar 29 de puncte acumulate după 29 de meciuri disputate, la doar un punct distanță de poziția a 18-a, prima retrogradabilă, ocupată în acest moment de West Ham United.

„(n.r. Dacă a vorbit cu jucătorii săi până acum despre posibilitatea unei retrogradări în acest sezon) Nu, nu am făcut-o niciodată. Dar nu pentru că e înfricoșător sau ceva de genul ăsta, nu e ca și cum e un cuvânt periculos sau ceva despre care să nu putem vorbi.

Este vorba despre faptul că trebuie să ne concentrăm de fapt pe noi înșine. Asta am spus de când am venit aici. Trebuie să ne concentrăm pe noi înșine, pe antrenamente. Acesta este singurul lucru pe care îl putem schimba.

Deci nu trebuie să ne gândim la nimic altceva, nici la viitor, nici la puncte. Punctele vin ca urmare a antrenamentelor și meciurilor. Deci acesta e obiectivul”,