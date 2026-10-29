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Rămâne returul Rapid – FCSB pe Arena Națională? Anunțul lui Victor Angelescu: „Mulți dintre fotbaliști au jucat cu frică”

Adrian Baciu
29.10.2026 | 09:00
Ramane returul Rapid FCSB pe Arena Nationala Anuntul lui Victor Angelescu Multi dintre fotbalisti au jucat cu frica
EXCLUSIV FANATIK
Giulești sau Arena Națională? Unde se joacă returul Rapid - FCSB din sezonul regular al SuperLigii. Sursa foto: colaj Fanatik
A fost record de spectatori în acest sezon de SuperLiga la derby-ul FCSB - Rapid. Peste 38 de mii de fani au fost pe Arena Națională. Victor Angelescu anunță unde se joacă returul din sezonul regular.
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FCSB – Rapid, scor 4-1, din etapa a 13-a a SuperLigii, a adus un record de spectatori în acest sezon intern. Jucătorii lui Daniel Pancu (49 de ani) au părut timorați de atmosfera de pe Arena Națională. În aceste condiții, a apărut întrebarea dacă și returul din sezonul regular se va disputa tot pe cea mai mare arenă a țării. Președintele din Giulești, Victor Angelescu (42 de ani), a oferit un răspuns ferm.

Unde se joacă returul Rapid – FCSB din sezonul regular. Giulești sau Arena Națională. Anunțul lui Victor Angelescu

FCSB fusese implicată, până la derby-ul cu Rapid, în meciul din acest sezon cu cea mai mare asistență. E vorba de un alt derby, cel care s-a disputat în Bănie. Aproape 28 de mii de fani olteni veniseră pe Ion Oblemenco, pe 19 septembrie, să vadă un Universitatea Craiova – FCSB 5-0, din etapa a 10-a a SuperLigii.

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După mai bine de o lună, recordul din Cetatea Băniei a căzut. FCSB, de această dată gazdă, a atras 38.353 de spectatori la derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională. Au fost cu peste 10.000 mai mulți oameni în tribune decât la precedentul meci aflat pe primul loc în clasamentul asistențelor. Podiumul la capitolul prezență pe stadioane este completat de partida Dinamo – Farul din etapa 10, scor 4-0, la care au asistat 14.779 de spectatori, tot pe Arena Națională.

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA pentru a vorbi despre derby-ul de sâmbătă, președintele din Giulești, Victor Angelescu, a fost întrebat dacă returul cu FCSB din sezonul regular s-ar putea muta pe Giulești sau va rămâne, conform planului inițial, tot pe Arena Națională. Oficialul a dat un răspuns ferm. „(n.r. Nu credeți că ar trebui să vă gândiți foarte serios ca returul să-l jucați în Giulești?) Eu nu cred că are o relevanță atât de mare.

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Normal că pentru noi Giuleștiul e acasă și ar conta. Contează să jucăm în Giulești, dar dacă ținem bine minte, am mai spus asta când am fost întrebat, cele mai mari victorii ale noastre cu FCSB-ul pe Arenă au fost. I-am bătut 4-0, 5-1. I-am bătut și acasă, i-am bătut și la revenire, cred că cu Miță Iosif, când promovasem, 1-0. Prima oară când ne-au bătut, pe Giulești a fost, așa că nu cred că până la urmă contează cu cine țin cei 38 de mii, pentru că ieri (n.r. sâmbătă), normal, au fost mai mulți FCSB-iști. În momentul în care o să jucăm noi acasă, vor fi 35 – 45 de mii, dintre care majoritatea vor fi ai noștri”, spune Angelescu.

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Care este avantajul Rapidului, ca gazdă, pe Arena Națională. Explicația președintelui din Giulești

Același Victor Angelescu a spus clar că nu se pune problema ca returul să fie mutat pe Giulești. Președintele Rapidului a explicat de ce este un avantaj pentru trupa lui Pancu să joace pe Arena Națională. „(n.r. Rămâne returul pe Arena Națională, nu se va schimba nimic?) Da! Dacă noi am fi avut un stadion mai mare, nu s-ar fi pus problema. În schimb, cred că pe noi, strict în meciul cu FCSB, ne avantajează să jucăm pe Arenă, pentru că, în primul rând, ați văzut și aseară, am avut o galerie fantastică, senzațională din punctul meu de vedere.

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Opt mii de oameni care au făcut o atmosferă incredibilă. Dacă i-am bătut la ceva, i-am bătut la galerie, chiar dacă am jucat la ei. Ne-am auzit mai bine. Suntem speciali la acest lucru și nu s-ar putea, dacă nu am fi făcut această reciprocitate, să vină 8.000 mii de spectatori. Plus că, pentru rapidiști, 14.000 de locuri (n.r. pe Giulești) la un derby cu FCSB este extrem de mic”, a adăugat Angelescu.

Președintele de la Rapid a recunoscut, pe de altă parte, că în derby-ul de sâmbătă au existat jucători din echipa lui Daniel Pancu timorați din cauza atmosferei, care au jucat cu frică. „(n.r. Se poate să se fi speriat jucătorii mai lipsiți de experiență?) Da, eu cred că mulți dintre ei, într-un meci cu aproape 40.000 de oameni, într-o atmosferă foarte frumoasă, (…) au jucat mai cu frică”.

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Rămâne returul Rapid - FCSB pe Arena Națională? Anunțul lui Victor Angelescu: „Mulți dintre fotbaliști au jucat cu frică”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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