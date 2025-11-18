„Rămâneți la echipa națională?”. Mircea Lucescu, răspuns ferm după România – San Marino 7-1

Tricolorii au ratat orice șansă la o clasare între primele două echipe din grupă după eșecul de la Zenica, iar confruntarea cu San Marino a fost una de palmares.
Mircea Lucescu spune că va continua pe banca echipei naționale și va fi prezent și la meciurile din martie.
„Și astăzi am intrat deconectați. Nu m-am speriat, m-au supărat, că știam că o să revenim. Aici a fost mai mult siguranța câștigării jocului, nu teamă. Dacă aș spune exact ce gândesc în legătura cu asta. Oamenii ăștia nu țin cu echipa națională când produc o așa atmosferă. Cred că se bucură când nu câștigăm.
Există o limită, un bun simț, un respect pentru o carieră extraordinară. Analizează ce s-a întâmplat în teren și atunci sunt de acord, fără jigniri. Mâine mă duc la tragerea la sorți așa că aveți răspunsul”, a spus Mircea Lucescu.
Tehnicianul echipei naționale a declarat că a fost mulțumit de jocul pe care tricolorii l-au prestat în confruntarea de la Ploiești și a avut un mesaj pentru critici.
„Un gust amar. Ar fi fost extraordinar dacă ne-ar fi oferit posibilitatea la locul 2. Condiții foarte grele, au jucat de data aceasta așa cum îmi doresc. O echipă care combină, care schimbă direcția de joc. Am marcat 7 goluri, puteam să dăm 12. Adversarii au fost slabi, poate nu au reușit să se adapteze la condițiile de joc. M-a preocupat să-i văd pe băieți că prezintă un tip de fotbal pe care noi îl dorim. Nu știu câtă lume a analizat meciul din Bosnia, dar în 3 minute am dat 15 mingi adversarului.
Poate din cauza presiunii, a publicului, a adversarului. De data asta am văzut o echipă care a jucat așa cum vreau eu. În prima repriză am jucat așa în Bosnia. La fel, la meciul de acasă, i-am dominat. Jucătorul român are o tehnică a pasei foarte bună, peste multe alte echipe. Golul din Bosnia a venit după 25 de pase consecutive. Golurile pe care le-am luat au fost niște greșeli copilărești, cum nu se întâmplă nici la juniori”, a mai spus Mircea Lucescu.
Joi, România o să-și afle adversarul din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, iar tricolorii urmează să aibă o misiune grea în drumul către Cupa Mondială. Posibilele adversare sunt Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina, care se află în urna 1, în timp ce tricolorii sunt în urna 4.
Partidele vor avea loc în luna martie a anului viitor, iar în cazul unei victorii, elevii lui Mircea Lucescu urmează să joace în deplasare și semifinala, cât și finala.