„Rămâneți la echipa națională?”. Mircea Lucescu, răspuns ferm după România – San Marino 7-1

ADVERTISEMENT

Tricolorii au ratat orice șansă la o clasare între primele două echipe din grupă după eșecul de la Zenica, iar confruntarea cu San Marino a fost una de palmares.

Ce spune Mircea Lucescu despre viitorul său la echipa națională a României

Mircea Lucescu spune că va continua pe banca echipei naționale și va fi prezent și la meciurile din martie.

ADVERTISEMENT

„Și astăzi am intrat deconectați. Nu m-am speriat, m-au supărat, că știam că o să revenim. Aici a fost mai mult siguranța câștigării jocului, nu teamă. Dacă aș spune exact ce gândesc în legătura cu asta. Oamenii ăștia nu țin cu echipa națională când produc o așa atmosferă. Cred că se bucură când nu câștigăm.

Există o limită, un bun simț, un respect pentru o carieră extraordinară. Analizează ce s-a întâmplat în teren și atunci sunt de acord, fără jigniri. Mâine mă duc la tragerea la sorți așa că aveți răspunsul”, a spus Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, mulțumit de jocul României cu San Marino

Tehnicianul echipei naționale a declarat că a fost mulțumit de jocul pe care tricolorii l-au prestat în confruntarea de la Ploiești și a avut un mesaj pentru critici.

ADVERTISEMENT

„Un gust amar. Ar fi fost extraordinar dacă ne-ar fi oferit posibilitatea la locul 2. Condiții foarte grele, au jucat de data aceasta așa cum îmi doresc. O echipă care combină, care schimbă direcția de joc. Am marcat 7 goluri, puteam să dăm 12. Adversarii au fost slabi, poate nu au reușit să se adapteze la condițiile de joc. M-a preocupat să-i văd pe băieți că prezintă un tip de fotbal pe care noi îl dorim. Nu știu câtă lume a analizat meciul din Bosnia, dar în 3 minute am dat 15 mingi adversarului.

Poate din cauza presiunii, a publicului, a adversarului. De data asta am văzut o echipă care a jucat așa cum vreau eu. În prima repriză am jucat așa în Bosnia. La fel, la meciul de acasă, i-am dominat. Jucătorul român are o tehnică a pasei foarte bună, peste multe alte echipe. Golul din Bosnia a venit după 25 de pase consecutive. Golurile pe care le-am luat au fost niște greșeli copilărești, cum nu se întâmplă nici la juniori”, a mai spus Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

România urmează să joace barajul pentru calificarea la Cupa Mondială

Joi, , iar tricolorii urmează să aibă o misiune grea în . Posibilele adversare sunt Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina, care se află în urna 1, în timp ce tricolorii sunt în urna 4.

Partidele vor avea loc în luna martie a anului viitor, iar în cazul unei victorii, elevii lui Mircea Lucescu urmează să joace în deplasare și semifinala, cât și finala.