„Rămâneți la Rapid și după finalul sezonului?” Costel Gâlcă a răspuns tranșant și a vorbit despre tensiunile cu Dobre: „Nemulțumiri există”

Dinamo – Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul 6 din play-off. Gazdele vin după eliminarea dramatică din semifinalele Cupei României, iar giuleștenii speră că pot specula dezamăgirea adversarilor. Costel Gâlcă a prefațat duelul de pe Arena Națională și a lămurit mai multe aspecte despre viitorul său la echipă.

Costel Gâlcă, prefață înaintea meciului Dinamo – Rapid

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului dintre Dinamo și Rapid, Costel Gâlcă a transmis că starea de concentrare atinge cote înalte, toți cei din club fiind motivați pentru derby-ul din etapa a 6-a din Superliga. Antrenorul a abordat și , despre care a spus că se va rezolva.

„Ne așteaptă un meci cu o echipă care a fost la un pas să ajungă în finala Cupei României. A demonstrat că poate juca și în fața unei echipe cum e Craiova. Trebuie să ne așteptăm la ambiție din partea lor, organizare și dorință. Dinamo a demonstrat că poate fi mult mai sus în play-off. Noi venim după o perioadă destul de grea, de dificilă. Nu am arătat cum trebuie, ba a fost mijlocul terenului, ba părțile laterale. Nu a fost acea inspirație în fața porții și din această cauză am acumulat puține puncte în primele cinci meciuri din play-off.

Noi, în general, cel puțin pentru acest meci, suntem mult mai concentrați. Le-am cerut mult mai mult, am spus că unde nu ajunge calitatea individuală sau o decizie, trebuie să ajungă intensitatea. Trebuie să fim conectați și să dăm totul pentru a câștiga mult mai multe meciuri din cele rămase. Atmosfera din vestiar e bună, sper să fie și mai bună după meci. Noi avem datoria de a pune și a da mai mult la fiecare meci. Înțeleg supărarea suporterilor, atitudinea nu trebuie să lipsească în general.

(n.r. – Problemele cu licența) Sunt niște lucruri care se rezolvă, nu e o problemă cu licența. Important pentru noi e să câștigăm, contează mai puțin cu ce echipe jucăm. Acestea sunt meciuri cu intensitate, cu echipe bune, iar fiecare detaliu este important”, a declarat Costel Gâlcă.

Rămâne Gâlcă la Rapid la finalul sezonului? Răspunsul antrenorului

Întrebat despre viitorul său la Rapid, Costel Gâlcă a declarat că un răspuns poate fi oferit abia la finalul sezonului, în momentul de față echipa fiind încă în cărți pentru obiectivul, anume calificarea în cupele europene. Totuși, tehnicianul a mărturisit că îl doare faptul că nu a putut acumula mai multe puncte în play-off, în contextul în care echipa s-a aflat în permanență pe primele trei poziții ale clasamentului.

„(n.r. – Va rămâne Costel Gâlcă la Rapid după încheierea sezonului?) Din punctul meu de vedere, eu mi-aș fi dorit mult mai mult. Am demonstrat-o până acum, am stat în primele trei în permanență. Am avut multe opțiuni ca să facem pasul, să fim mai sus. Cred că la o echipă e important tot, jucătorii pe care îi aduci fie în iarnă, fie în vară, ceea ce vrei să construiești. Eu cred că acest lucru nu îl pot spune decât la sfârșitul campionatului, dacă voi rămâne sau plec.

Mă doare că nu avem mai multe puncte. Puteam să fim acolo, dar sunt multe cauze. E prea mult de discutat. Noi venim după o perioadă în care nu am acumulat puncte. Dacă câștigam cu Craiova sau FC Argeș era altceva. Trebuie să fim puternici mental, nu va fi ușor, chiar dacă ei au jucat prelungiri în Cupa României. Dacă te crezi învingător înaintea partidei, înseamnă că greșești!”, a mai spus Gâlcă.

Ce se întâmplă cu Dobre la Rapid

Chestionat despre situația lui Alex Dobre, Gâlcă a recunoscut că jucătorul trebuie să demonstreze că merită să joace. Tehnicianul e de părere că e normal ca anumiți jucători să refuleze într-un vestiar, în condițiile în care stresul și presiunea se acumulează pe parcursul unui sezon. Totuși, tehnicianul nu a oferit un răspuns clar la întrebarea dacă Dobre va mai fi căpitanul giuleștenilor.

„Nemulțumiri există în permanență în vestiar, am fost și eu jucător. Ei trebuie să-mi demonstreze când intră în teren că am greșit. Puteți lua orice echipă, oriunde sunt jucători nemulțumiți că nu joacă. Trebuie să îi întrebați pe cei care s-au plâns, e important să știm de ce nu au făcut-o până acum, când am fost bine, și au început acum. Trebuie să ne asumăm! Dacă noi intrăm în teren și știi că nu poți fi conectat, mai bine mergi la antrenor, ridici mâna și spui că nu poți juca.

Dobre e jucătorul nostru. Ce poate să îmi demonstreze mai mult? Eu îl cunosc. Poate fi în continuare căpitanul echipei… El trebuie să demonstreze că poate să joace, să intre de la început. E profesionist, nu poți să îi reproșezi nimic din punctul acesta de vedere. E normal să mai existe stres și presiune, suntem într-un campionat, astfel că mai sunt momente în care refulează. Așa suntem, diferiți!”, a adăugat Gâlcă.

Urare pentru Dan Șucu din partea lui Gâlcă

Costel Gâlcă a transmis că nu a avut o discuție cu patronul echipei în ultimele zile, însă îi urează un călduros „la mulți ani” prin intermediul conferinței și speră ca echipa să îi aducă o bucurie după derby-ul cu Dinamo din etapa a 6-a a play-off-ului.

„Nu am avut nicio discuție cu patronul sau cu cineva din conducere în ultimele zile. Vorbim mai mult despre meciuri, fiecare își spune părerea, nimic mai mult. Jucătorii care au venit ne-au ajutat cât au putut. Atât poate clubul în momentul de față, dacă ne referim la români, Moruțan și Paraschiv chiar ne-au ajutat. E adevărat că ne așteptam la mai mult, dar ne-au ajutat.

Îi urăm la mulți ani domnului Șucu și ne dorim să îi aducem o bucurie după meciul cu Dinamo. Când ești fericit, iei decizii mult mai bune. Dacă e să am un regret, e faptul că nu s-a putut ajunge la o înțelegere cu jucătorii pe care i-am dorit, echipa ar fi arătat cu siguranță altfel. Dacă vrei să crești și să te bați la campionat, trebuie să aduci plus valoare anual”, a conchis antrenorul.