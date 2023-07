Rămas fără echipă, Reghecampf are probleme și în afaceri! Pierderi uriașe

Laurențiu Reghecampf a plecat de la Neftchi Baku. În ultimul sezon a terminat pe locul 3 în campionat și a pierdut și finala Cupei. Înlocuit de Adrian Mutu, Reghe ar fi încasat, pare-se, 45.000 de euro ca și clauză de reziliere, bani care însă nu îi acoperă pierderile din afacerile pe care le derulează în România.

Câți bani a pierdut Laurențiu Reghecampf din afaceri

pare-se, în ceea ce privește afacerile. Rămas fără contractul care, în teorie, îi aducea în jur de 200.000 de euro, despăgubit cu 45.000 pentru concediere, Reghe își caută echipă. Plecat în concediu, antrenorul speră că telefonul îi va suna cât mai repede, iar un contract baban va apărea la orizont.

Iar nevoia lui de a câștiga bani frumoși este cât se poate de întemeiată. Pe lângă faptul că o treime din veniturile sale se duc ca alocație pentru fiul pe care îl are cu Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf are de întreținut și un stil de viață nu tocmai lesne pentru omul obișnuit.

În plus, afacerile pe care le are sunt departe de a ”dudui”. Conform datelor publice de la , consultate de FANATIK, Laurențiu Reghecampf este implicat în două afaceri. Într-una, asociat cu fosta soție, Anamaria Prodan, Reghe Building, nu mai are depus niciun bilanț încă din anul fiscal 2020, atunci când au început problemele între ei.

Cea de-a doua însă, Reghe Ranch, era ”perla” coroanei antrenorului. De fiecare dată, antrenorul prezenta cu drag imagini de acolo, la TV, și explica cât de satisfăcut era de creșterea animalelor. De altfel, conform datelor oficiale, compania antrenorului are ca obiect activități auxiliare pentru creșterea animalelor.

Din păcate pentru antrenor, până acum, doar anul trecut fiscal a părut să fie unul cât de cât mai bun. Deschisă în 2017, compania lui Laurențiu Reghecampf a anunțat, an de an, pierderi, singura excepție fiind 2021, atunci când a înregistrat un profit de aproximativ 135.000 de euro.

Reghecampf, în pragul insolvenței din cauza unei afaceri

Laurențiu Reghecampf a anunțat cele mai proaste cifre în afaceri. Astfel, cu o cifră de afaceri 0 – compania nu a produs nicio activitate remunerabilă – profiturile sunt cât se poate de jos. Mai exact, datele oficiale anunță o pierdere de peste 1.000.000 de lei. Adică, bine peste 200.000 de euro. Iar asta în ciuda faptului că are un singur angajat.

Nici la alți indicatori firma lui Reghecampf nu stă mai bine. Astfel, conform datelor oficiale, indicele Z, cel de insolvabilitate, arată că este un risc mare ca firma antrenorului să fie într-o situație critică. Și, cum locul unde e ferma e închiriat, situația pare să fie și mai sensibilă.

În plus, pe lângă pierderile declarate, datoriile companiei lui Laurențiu Reghecampf sunt, de asemenea, însemnate. Conform raportărilor fiscale oficiale, compania are datorii de aproape 1,5 milioane de lei, adică în jur de 300.000 de euro.

Laurențiu Reghecampf, în vacanță cu iubita, Corina Caciuc

, Laurențiu Reghecampf și partenera sa de viață, Corina Caciuc au plecat într-o vacanță. Momentele romantice pe care le-au trăit au fost devoalate de câteva postări de pe conturile lor de socializare. Cei doi nu au dezvăluit îl au alături și pe Liam, fiul lor care, în mai, a împlinit un an.

În altă ordine de idei, în această perioadă, Laurențiu Reghecampf așteaptă o ofertă pentru a reveni în antrenorat. Pe vremuri unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din fotbalul românesc și pe care se ”băteau” echipe din toată zona arabă, acum Reghe nu traversează o perioadă, profesional vorbind, prea bună.