Rămas în România, jucătorul FCSB a avut un mesaj ferm pentru colegi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad!

Echipa U19 a celor de la FCSB a fost învinsă miercuri de Akademia Puskas în manșa întâi a play-offului UEFA Youth League cu 1-2. Printre jucătorii care au evoluat în partida de la Buftea s-a numărat și preferatul lui Gigi Becali, Mihai Toma.

FCSB, învinsă la limită de Akademia Puskas în play-off-ul Youth League

Roș-albaștrii au făcut un meci bun și au deschis scorul prin Alexandru Stoian în repriza secundă, însă până la final maghiarii au reușit să întoarcă rezultatul și sunt favoriți la calificare. Totul se va decide pe 10 decembrie, în returul din Ungaria.

În cazul în care FCSB va reuși să elimine echipa din Ungaria, ajunge în șaisprezecimile de finală din , acolo unde ar putea da peste nume uriașe din fotbalul european precum Real Madrid, Barcelona, Manchester City sau Bayern.

Ce spune Mihai Toma după înfrângerea din Youth League

Mihai Toma a jucat 90 de minute în partida cu Akademia Puskas. Fotbalistul a prins numeroase meciuri și la seniori și e unul dintre La finalul duelului acesta a declarat că își dorește să prindă cât mai multe minute și nu este foarte interesat de poziția pe care este pus să evolueze.

„Am condus, am făcut un joc bun, solid. Am încercat să facem ce am lucrat la antrenamente. În mare parte ne-a ieșit, însă am luat două goluri pe două greșeli defensive. Încercăm să le corectăm și la următorul meci să jucăm mai bine.

(n.r. „A fost o echipă arțăgoasă?”) Nu, nu ne-au pus probleme când am stat bine în teren. A apărut frustrare între noi, ne-am enervat puțin că nu am reușit să marcăm și de acolo au plecat greșelile și am luat gol.

Pregătim meciul retur cât mai bine și mergem la ei să ne calificăm. Mă simt bine, nu contează unde joc, vreau să joc cât mai mult, indiferent de postul pe care joc. Mă bucur pentru golul lui Stoian, vreau să ne ajute. Nu contează cine marchează în astfel de jocuri, important este să ne calificăm și să mergem cât mai sus, să jucăm la un nivel cât mai înalt.

Le urăm baftă colegilor noștri la Belgrad și să scoată un rezultat cât mai bun. Jucăm la ei acasă, încercăm să ne adaptăm și să scoatem un rezultat bun. Cred că mai mult pe campionat ne axăm, să ieșim din zona aceea și să intrăm în play-off. Mai avem încă 13 etape, mai sunt meciuri de jucat și să o luăm meci cu meci”, a declarat Mihai Toma după meciul din Youth League.

Mihai Toma ratează meciul cu Steaua Roșie din Europa League

Oficialii celor de la FCSB au decis să nu îl ia pe Mihai Toma în Serbia pentru duelul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad întrucât nu ar fi fost titular și este mai util să joace la U19 decât să stea pe banca de rezerve. Tânărul fotbalist se află pe lista B a roș-albaștrilor pentru meciurile sub egida UEFA.