Rămasă singură, Oana Roman se face bombă, la estetician: ”Sport nu am făcut”

Oana Roman este într-o continuă transformare. După ce a slăbit, vedeta vrea să își facă și o îmbunătățire. Dar pentru asta, e nevoie să treacă pe la cabinetul medicului estetician. În exclusivitate pentru FANATIK, Oana Roman a dezvăluit care este procedura la care ar vrea să apeleze în viitorul apropiat.

Ritualul de îngrijire de la care nu se abate Oana Roman: “E foarte important”

Vedeta trece prin momente mai puțin plăcute, dar toate acestea nu o doboară. Dimpotrivă, are mare grijă de ea și de felul în care arată. Oana Roman a reușit să dea jos un număr considerabil de kilograme, dar cea mai mare atenție o acordă tenului său. Oana are și un secret, pentru o piele tânără, pe care l-a împărtășit cu noi.

“Eu am o rutină clară, de la care nu mă abat. De ani buni folosesc un ser cu vitamina C, o cremă cu acid hialuronic, cremă pentru ochi. Seara folosesc și cremă cu retinol, iar dimineața, după ce aplic toate produsele, folosesc o cremă cu factor de protecție.

Eu nu ies din casă nici măcar iarna fără SPF. E foarte important pentru mine. De asta cred că îmi păstrez și tenul foarte bine, pentru că eu nu am stat cu fața la soare niciodată.

Iau și niște suplimente, spre exemplu colagen, care mă ajută. Eu trebuia să încep de mult timp să iau colagen, dar mai bine mai târziu decât niciodată. E un complex pentru piele și articulații cu elastină, ceramide și colagen.

Eu fac și un masaj sculptural la ten. E un masaj special și dă rezultate fantastice. Este extraordinar și merg constant”, a declarat Oana Roman pentru FANATIK.

Ce operație vrea să-și facă Oana Roman: “Vreau să repar”

Vedeta spune că din cauza faptului că a slăbit și la față, au apărut niște mici imperfecțiuni. Pe Oana Roman o deranjează gușa, de care ar vrea neapărat să scape. Iar aceasta ar fi singura pe care și-ar dori să o facă. Asta pentru că șatena este adepta naturaleței și nu vrea să apeleze la tot felul de operații estetice.

“Există o singură intervenție estetică pe care aș face-o. Aș vrea să-mi repar gușa. Chiar vreau să scap de ea, pentru că am slăbit foarte mult la față. De altceva nu mai am nevoie.

De lifting-uri nu se pune problema. Nici nu e genul meu, absolut deloc. Nici botox nu mi-am făcut niciodată. În afară de creme și masaj și tratamente cosmetice, nu fac altceva.

În ceea ce privește alimentația, eu mănânc cu măsură, dar din toate. Mănânc și fructe, legume, carne, brânză. Am grijă să am proteine. Doar că toate, cu măsură, asta e cel mai important.

Sport nu am făcut, pentru că nu am voie. Eu nu am voie să fac niciun fel de efort fizic, nici măcar să ridic mai mult de 5 kilograme”, a mai adăugat Oana Roman pentru FANATIK.

Cea mai mare dorință a Oanei Roman: “Vreau ca mama să trăiască”

Mama vedetei se simte mai bine, după intervenția chirurgicală suferită. Oana Roman îi este zilnic alături și speră ca mama sa să se facă bine. Din fericire, starea Mioarei Roman este mai bună. Oana ne-a spus că mama ei s-a trezit din anestezie, iar medicii i-au dat vești bune. Pentru a uita de probleme, Oana Roman se ocupă cu proiectele și evenimentele care în această perioadă delicată.

“Mama este puțin mai bine. Mi s-a spus astăzi că evoluția este lentă, dar pozitivă. De astăzi încep să o și hrănească. Vom vedea, sper să fie totul bine. Deocamdată este sub control. Ea este conștientă, s-a trezit din anestezie, am vorbit cu ea. Doar că recuperarea va fi foarte grea, după operație.

În următoarea perioadă tot ce îmi doresc e să trăiască mama. Nu pot să-mi fac planuri, să plec nicăieri. Pe plan profesional e foarte bine, am contracte, evenimente. Îmi fac proiectele, sunt unele contracte pe care le-am semnat chiar zilele acestea. Trebuie să am grijă de mama, de Isa, de tot“, a mai spus vedeta.