Râmnicu Vâlcea și CSM București, probleme înaintea turneului de la Sf. Gheorghe! Vezi programul complet

Al doilea mini-turneu din Liga Națională de handbal stă să înceapă la Sf. Gheorghe. Între 29 octombrie și 3 noiembrie se vor disputa patru etape de campionat, iar cele două echipe creditate cu șanse la titlu au probleme de efectiv.

SCM Râmnicu Vâlcea este decimată de COVID-19. La testul de marți, au mai fost depistate pozitiv alte șase jucătoare din echipa lui Florentin Pera, astfel că SCM va aborda cele patru jocuri de campionat fără 9 jucătoare.

Mai mult, după cele trei cazuri depistate înaintea meciului cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor, SCM Râmnicu Vâlcea nu a efectuat niciun antrenament. Astfel, vâlcencele vor ajunge în Ardeal fără antrenament de sâmbătă.

Florentin Pera spunea într-un interviu FANATIK acordat la începutul săptămânii că nu știe care va fi lotul cu care va aborda turneul și speră doar să poată alinia o echipă competitivă în cele patru meciuri de campionat:

“Am luat decizia de a anula antrenamentele după ultimele patru cazuri pozitive, trei jucătoare și un membru din staff. Este o situație foarte dificilă pentru noi, încă nu știm cu ce lot vom putea juca la Sf. Gheorghe.

Pentru noi este un adevărat coșmar cu acest virus. Încă de la început am avut probleme. Doar turneul Final Four din Cupa României am putut să îl pregătim în liniște. Dar acum vreau doar să aliniem o echipă competitivă, să putem să jucăm de la egal la egal cu adversarele la Sf. Gheorghe”, a povestit Pera.

Cristina Neagu nu joacă în campionat pentru CSM

Situația este critică la echipa vâlceană, Florentin Pera având doar 9 jucătoare la dispoziție pentru turneul de la Sf. Gheorghe, cel care va programa 4 etape în 6 zile. Singurele posturi pe care există dubluri sunt cele de portar (Marta Batinovici, Sara Rus), interi dreapta (Mireya Gonzalez, Daria Bucur) și centri (Fraga Fernandez, Kristina Liscevici). În schimb, nu este validă nicio extremă dreapta.

Nici CSM București nu este lipsită de probleme. Dar, de această dată nu este vorba de COVID-19. Cristina Neagu s-a accidentat la un antrenament înainte de meciul cu Bietigheim și va rata cele patru meciuri de campionat pe care le are de disputat CSM București:

” Cristina urmează un program de recuperare, nu avem temeri în privința întoarcerii ei pe teren în scurt timp. Dar, ca să o protejăm, am decis să nu vină la turneul de la Sfântul Gheorghe, să nu sărim niște etape, mai ales că ea a stat și două săptămâni acasă având coronavirus. Ar fi o decizie greșită să forțăm revenirea ei acum. Ea va urma protocolul de recuperare și va relua progresiv antrenamentele”, a spus antrenorul Adi Vasile.

Și HC Zalău este o echipă lovită de cazurile COVID-19 care încearcă să își revină. Gheorghe Tadici a avut și el de suferit din cauza virusului și este în recuperare. Rămâne de văzut dacă va face sau nu deplasarea în turneul de la Sf. Gheorghe.

Programul celor patru etape:

Etapa a II – a – Joi, 29 octombrie

CSU Cluj Napoca – CS Dacia Mioveni 2012

SCM Rm. Vâlcea – CSM Slatina

CS Măgura Cisnădie – SCM Gloria Bistrița

HC Dunărea Brăila – CSM Galați

CSM București – CS Activ Prahova Ploiești

CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud – HC Zalău

CS Minaur Baia Mare – CS Rapid

SCM Craiova – ACS Crișul Chișineu Criș

Etapa a III a – Vineri, 30 octombrie

CS Activ Prahova Ploiești – CS Măgura Cisnădie

SCM Gloria Buzău – CSU Cluj Napoca

CSM Galați – CSM București

CS Dacia Mioveni 2012 – SCM Craiova

HC Zalău – HC Dunărea Brăila

ACS Crișul Chișineu Criș – SCM Rm. Vâlcea

CS Rapid – CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud

CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare

Etapa a IV a – Duminică, 1 noiembrie

CS Măgura Cisnădie – CSM Galați

SCM Rm. Vâlcea – CS Minaur Baia Mare

CSU Cluj Napoca -CS Activ Prahova Ploiești

CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud – CSM Slatina

ACS Crișul Chișineu Criș – CS Dacia Mioveni 2012

CSM București – HC Zalău

SCM Craiova – SCM Gloria Bistrița

HC Dunărea Brăila – CS Rapid

Etapa a V-a – Marți, 3 noiembrie

CS Activ Prahova Ploiești – SCM Craiova

CS Dacia Mioveni 2012 – SCM Rm. Vâlcea

HC Zalău – CS Măgura Cisnădie

SCM Gloria Buzău – ACS Crișul Chișineu Criș

CSM Slatina – HC Dunărea Brăila

CS Rapid – CSM București

CS Minaur Baia Mare – CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud

CSM Galați – CSU Cluj Napoca