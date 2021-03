Râmnicu Vâlcea speră să şteargă umilința în returul cu CSM Bucureşti! “Tigroaicele”, rănite după surpriza din campionat

Returul dintre CSM Bucureşti şi SCM Râmnicu Vâlcea din play-off-ul Ligii Campionilor ar trebui să fie o formalitate pentru “tigroaice” după acel 33-24 din tur. Nouă goluri sunt foarte greu de recuperat de echipa lui Florentin Pera, care vine la Bucureşti cu gândul unei victorii care să mai spele din diferenţa uriaşă care s-a produs încă din meciul tur.

U Cluj a stricat sărbătoarea lui CSM Bucureşti! A reuşit să încurce echipa în meciul de campionat

Surprinzător, nici pentru CSM Bucureşti nu va fi un meci comod. “Tigroaicele” au stricat sărbătoarea victoriei din Liga Campionilor cu un rezultat şoc în campionat: 27-27 cu U Cluj, ultima clasată. Clujencele sunt o echipă foarte imprevizibilă, cele patru puncte obţinute până acum venind în faţa Gloriei Bistriţa şi a lui CSM Bucureşti.

Astfel, înainte de returul din Liga Campionilor, CSM Bucureşti a făcut un duş rece. Antrenorului Adi Vasile şi nimănui de la CSM Bucureşti nu i-a căzut bine rezultatul din Liga Naţională, mai ales că handbalistele au intrat mai relaxate după succesul clar din Ligă:

Adi Vasile: “Inclusiv eu am fost într-o stare de confort la meciul anterior și nu este bine”

”Suntem răniți, avem un gust amar, nu este un meci care să ne fi făcut cinste, dar sunt experiențe pentru care trebuie să fii pregătit și să înveți. E greu să ții concentrarea la același nivel cu 3 meciuri într-o săptămână.

Este un lucru pentru care eu, în primul rând, trebuie să fiu mult mai pregătit, eu sunt primul care trebuie să înțeleg mai bine situația și să le capacitez pe fete mai bine.

Nu cred în confort, deși poate inclusiv eu am fost într-o stare de confort la meciul anterior și nu este bine….Există o formă de relaxare undeva în creier când știi că ai obținut o victorie mare, de aceea jocul cu Vâlcea de acasă va fi mult, mult mai greu.

Mizez mereu pe orgoliul fetelor, egoul nostru a fost zgândărit, noi ne-am pus în această situație și trebuie să ne revansăm”, a spus Adi Vasile, antrenorul lui CSM București înaintea duelului din retur cu Vâlcea.

Florentin Pera: “Dacă este ceva care să mă supere este că am cedat foarte repede şi nu am luptat până în ultima secundă!”

Pentru SCM Râmnicu Vâlcea va fi un meci în care speră la o victorie de palmares care să mai şteargă din imaginea lăsată în prima manşă, pierdută la 9 goluri. SCM a câştigat meciul de campionat cu Cisnădie şi speră să câştige şi la Polivalentă:

“Am venit să facem un joc mai bun, mai consistent. Suntem supăraţi după primul meci pentru că atunci am făcut o primă repriză foarte bună. Am şi condus, dar nu am reuşit să gestionăm foarte bine.

Chiar dacă în prima parte am menţinut echilibrul, în momentul în care CSM Bucureşti şi-a creat un avantaj am greşit şi mai mult şi adversarii au câştigat la o diferenţă neconformă la ceea ce s-a întâmplat pe teren.

Dacă este ceva care să mă supere este că am cedat foarte repede şi nu am luptat până în ultima secundă având în vedere că mai era un meci la Bucureşti şi se putea întâmpla orice. Îmi pare rău că nu s-a jucat cu suporteri. Poate era altceva.

“Am avut o discuţie cu portarii după acest meci şi sper să îşi revină”

Chiar dacă ne-am realizat obiectivul din Liga Campionilor, calificarea în optimile de finală, asta nu înseamnă că nu facem tot ce depindea de noi să mergem mai departe. De la retur aştept atitudine din partea fetelor. Vreau să jucăm şi să ne luptăm pentru fiecare minge.

Atuurile noastre din sezoanele trecute, poarta şi apărarea. Am avut un procentaj slab la poartă, Marta Batinovic a avut doar 7%. A fost un capitol la care CSM Bucureşti a fost mult superioară nouă. Am avut o discuţie cu portarii după acest meci şi sper să îşi revină. Este greu să emiţi pretenţii dacă nu ai minimum 30%”, a spus Pera pentru FANATIK.

În partida tur a optimilor Ligii Campionilor, CSM București s-a impus la Vâlcea cu 33-24. Câștigătoarea dublei manșe va juca pentru un loc în Final Four-ul competiției cu învingătoarea dublei dintre Krim și ȚSKA Moscova. La Ljubljana, gazdele au învins, scor 25-20.