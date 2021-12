A jucat la Rapid, Dinamo și Steaua, iar acum e hairstylist pentru zeci de fotbaliști din Liga 1: „Cu Florin Tănase mă înțeleg cel mai bine!” Exclusiv

FANATIK a stat de vorbă cu , hairstylist-ul preferat al fotbaliștilor din Casa Pariurilor Liga 1, cu care a legat o prietenie foarte strânsă, iar Florin Tănase e cel mai bun exemplu în acest sens.

Ramon a fost în cantonamentul de la Berceni al FCSB, la Mogoșoaia în perioadele când Cosmin Contra și Mirel Rădoi antrenau naționala mare și s-a ocupat de tunsorile naționalei olimpice care a participat la Tokyo 2020.

Prin mâna lui au trecut marea majoritate a jucătorilor de la FCSB, Farul Constanța, CFR Cluj, FC Voluntari, Hermannastadt și chiar jucători de la Dinamo, în frunte cu președintelel Iuliu Mureșan, dar și antrenori și oficiali din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

Interviu FANATIK cu Ramon Hurjui, hairstylist-ul preferat al jucătorilor de la FCSB: „Moruțan are un umor special!”

De cât timp ești hairstylist?

– De peste opt ani. l-am deschis de circa un an și trei luni.

Știu că ai practicat și tu fotbalul la nivel de juniori. Unde ai jucat?

– Am jucat și eu la nivel de juniori la Progresul, FC Național. Am fost la Dinamo trei luni, la Rapid și Steaua am fost șase luni. Am ajuns și la Clinceni. Nu am avut șansa pe care au cei de acum. Atunci ajungeai mult mai greu în atenția primei echipe. Erau alte reguli pentru jucătorii tineri și juniori.

„Cred că de la FCSB i-am tuns aproape pe toți în afară de Budescu și Ianis Stoica!”

Vin mulți jucători la tine la salon?

– Foarte mulți jucători din Liga 1. De la FCSB cred că au fost aproape toți, în afară de Ianis Stoica și Budescu. Am tuns și de la Dinamo, FC Voluntari, CFR Cluj, totul lotul și staff-ul naționalei care a mers la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Și pe cei de la Farul Constanța îi tund des. Am mers și la ei sau când au timp vin ei în București. Sunt fotbaliști care vin special din străinătate să se tundă la mine. Mai vin și Stanciu, Moruțan, Ianis Hagi, mulți jucători.

ADVERTISEMENT

Au vnit și acum de Sărbători?

– Da, acum sunt și ei în vacanță, s-au pregătit de Crăciun și Revelion, a fost foarte aglomerat. L-am avut acum pe Ionuț Panțîru și s-a programat și Ionuț Vînă. E o perioadă foarte încărcată și eu încerc să îi ajut pe toți, pentru că am o relație foarte bună cu majoritatea.

Andrei Radu de la Dinamo a fost acum la mine, Grameni de la Farul Constanța, Fulop de la Voluntari. Am mai tuns câțiva băieți de la Hermannstadt. Risto Radunovic, de exemplu, m-a rugat să îl tund pentru că avea avion și pleca în vacanță și a fost ceva pe repede înainte. Dar, în mod normal, nu durează mai mult de 30 de minute.

ADVERTISEMENT

Ramon Hurjui: „Cu majoritatea jucătorilor sunt prieten. Stanciu și Benzar vin la mine de ani de zile!”

Ai o relație de prietenie cu ei?

– Cu majoritatea sunt în relații foarte bune, pentru că îi tund de foarte mult timp și am devenit prieteni între timp. Chiar și cu generațiile mai vechi de la FCSB. Cu Stanciu, de exemplu, Benzar și chiar și mai vechi. Cândajung în țară, majoritatea vin la mine. Am fost chiar și prin cantonamente la națională la Cosmin Contra, la Mirel Rădoi, chiar și la cei mici. Se duce vorba și vin majoritatea la mine la salon.

Cu Florin Tănase știu că ai o relație foarte bună…

– Da, cu el cred că mă înțeleg cel mai bine, pentru că avem o prieteni de lungă durată, la fel și cu Romario Benzar. Și cu Darius Olaru, Ovidiu Popescu, Ionuț Panțîru sau Iulian Cristea mă înțeleg foarte bine, sunt prietenii mei. Tănase e un băiat de nota zece și el a fost unul dintre primii pe care l-am tuns. Are glume inteligente și mult bun simț. Mai sunt și altfel de glume, dar cu mult umor.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Olimpiu Moruțan, omul mereu cu glumele la FCSB: „Mă binedispunea mereu!”

Cine e cel mai glumeț de la FCSB?

– Pe mine mă amuza și mă binedispunea mereu Moruțan! Umorul lui e cu totul altul!

Cum a fost la nuntă la Florin Tănase?

– A fost foarte frumos și ne-am simțit foarte bine. S-a terminat cam repede, pentru că băieții aveau deplasare în următoarea zi și nu au putut să depășească ora care le-a fost comunicată de la club. Cel mai frumos moment a fost tăierea tortului și un show cu dansuri specifice maghiarilor și chiar am rămas impresionat. Au fost multe momente amuzante și tot timpul a fost voie bună.

Dezvăluiri de la nunta lui Florin Tănase: „Budescu, Keșeru și Straton au fost sufletul petrecerii!”

Cu cine ai stat la masă?

– Majoritatea au venit cu soțiile. Am stat la masă cu Ovidiu Popescu, Constantin Budescu, Pintilii și Cătălin Straton. Budescu și cu Straton au fost sufletul petrecerii! Și , caterincă maximă. Sunt un grup foarte unit și se înțeleg bine între ei. Sunt câțiva jucători acolo care mențin solidaritatea echipei: Tănase, Keșeru, Ovidiu Popescu, Miron. Au întotdeauna un cuvânt de spus.

ADVERTISEMENT

Ce jucători de la FCSB au fost la tine la salon?

– Cred că aproape toți! Ianis Stoica e singurul care nu cred că a fost. Tănase vine des, Ionuț Panțîru, Florinel Coman, Darius Olaru, Denis Haruț, Iulian Cristea, Ovidiu Popescu, Andrei Vlad, Andrei Cordea, Octavian Popescu, Mamut… Radunovic vine și el, Andrei Miron și soția lui. Ei vin la mine la un interval de 10, maxim 14 zile! Imaginea lor e importantă și un păr își pierde forma dacă nu e tuns o dată la două săptămâni. Budescu nu a fost la mine, dar a vrut să vină și nu ne-am sincronizat la program.

„Am fost și la bază la Berceni. Domnul Meme știe. Pe Gigi Becali nu l-am tuns”

Deci ar putea să te angajeze la club….

– Păi am fost de multe ori și la bază la Berceni. Domnul Meme știe. Pe el nu l-am tuns, pentru că are o relație specială cu frizerul lui, dar ne cunoaștem destul de bine. Pe Gigi Becali nu l-am tuns, dar au fost oameni din club, din staff și așa mai departe.

Cea mai excentrică tunsoare pe care ți-a cerut-o un fotbalist?

– Nu pot să zic că mi-a cerut cineva ceva ieșit din comun. Lui Ionuț Panțîru i-am făcut niște steluțe la spate și pe lateral. Sper să își revină, că . Ei se lasă pe mâna mea și eu le spun ce e OK și ce nu. Au fost mai multe excentrice. Și la Coman mai aveam diferite modele ieșite din comun. Odată, a fost la altcineva și m-am chinuit să repar, că nu prea era în ordine ce ieșise (n.r. râde).

Mulți consideră că fotbaliștii sunt fițoși….

– Nu am simțit asta. Chiar țin la glume, au bun simț și sunt băieți foarte educați la FCSB din punctul meu de vedere. Și pot spune asta și despre cei de la Farul Constanța, că și pe ei îi tund sau despre cei de la Dinamo, CFR Cluj, care au venit și ei la mine la salon. Când am timp să merg până la Constanța sau vin ei la București. Când au deplasări foarte lungi se opresc în București și merg la ei la hotel și tund tot lotul!

Ramon Hurjui, hairstylist-ul lui Dorian Popa și Dan Negru: „Îl tund la maxim cinci zile!”

Cât plătesc fotbaliștii pentru un tuns?

– La mine dacă vin, pachetul complet costă 250 de lei. Tuns, bărbierit, spălat. Eu de foarte mult timp lucrez doar cu clienții mei, pentru că vin special la mine și nu mai pot lua programări noi. Dar s-a întâmplat să mă sune mai ales de Sărbători când pleacă în vacanță și au zbor sau au vreo ședință foto. De obicei, îi tund foarte scurt, pentru că sunt sportivi.

Ce vedete se mai tund la tine la salon?

– Pe Dorian Popa cred că îl tund la maxim cinci zile, deci de șase ori pe lună! E un prieten foarte bun. Mai vine la mine și Dan Negru, care e super jovial și îmi oferă tot felul de informații pe care nu le cunosc, Cosmin Natanțicu, sunt mulți care vin la noi la salon. Fete de la diferite show-uri TV și alți oameni de televiziune. Vine chiar și domnul Iuliu Mureșan de la Dinamo.

Care e cel mai mare bacșiș primit de la un fotbalist?

– Nu sunt zgârciți, de obicei îmi lasă bacșiș. Cred că cel mai mult am primit bacșiș de la un fotbalist 200 de dolari! S-a întâmplat de multe ori și să nu aibă bani la ei și să nu plătească, dar nu a fost nicio problemă asta. Ne vedem destul de des. Deci în glumă pot să spun că au fost datori la mine!

„Am tuns în cantonamentul naționalei 32 de persoane într-o zi! De la 9 dimineața până noaptea târziu!”

Câți fotbaliști ai tuns într-o zi cel mai mult?

– Am fost în cantonamentul echipei naționale și am tuns tot lotul și staff-ul înainte să plece la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 32 de persoane! Am început la 9 dimineața și am terminat noaptea târziu.

Mergi și la ei acasă?

– Da, s-a întâmplat de mai multe ori. De exemplu, Florinel Coman avea avion și am fost la el la 12-1 noaptea! Eu încerc să îi ajut. Am fost acasă la majoritatea: la Tănase, la Coman, la Benzar. Tănase, de exemplu, s-a mutat acum în casă nouă și e super mișto. Și-a aranjat foarte frumos.

Îi simți când sunt criticați de patron sau fac un meci mai prost?

– Da, clar. Băieții de la FCSB înțeleg în momentul de față situația și majoritatea dintre ei s-au obișnuit. Sunt părți bune și mai puțin bune. Ei au banii la zi, nu au probleme cum sunt la alte cluburi cu restanțe de luni de zile. Încearcă să își facă treaba cât mai bine, să se mobilizeze și lucrurile să fie bune. Se implică domnul Gigi, mai zice câte ceva, dar per total situația lor este una bună. Dacă nu tu nu ești bine financiar îți afectează și viața sportivă.

Despre Florinel Coman: „S-a făcut băiat mare. E responsabil. Avea remușcări după ce incidentul cu permisul!”

Florinel Coman?

– Eu nu am văzut ca Ioana să aibă o influență negativă asupra lui. Sunt împreună de atâta timp, s-a făcut băiat mare și are capacitatea să ia singur deciziile. E afectat că nu a mai jucat de atâta timp, dar sunt sigur că va reveni. Și atunci când s-a întâmplat cu permisul . Așteaptă să se rezolve situația.

Sunt jucători care vor și alte servicii?

– Da, vin la noi la salon să își taie unghiile la mâini și picioare pentru că pot avea probleme cu ghetele. Poate pare ciudat, dar chiar e un aspect important pentru un sportiv. Caută ceva profesionist pentru pedichiură și e complicat fiind fotbaliști și mai au probleme, unghii bătătorite, etc.

Ai vreo colecție de tricouri?

– Sincer, nu. Am vreo două tricouri. Unul de la Niță, unul de la Florin Tănase. Mi-a dat și Andrei Vlad o pereche de mănuși și mai nou acum am primit o minge semnată de toți băieții de la derby-ul Croației. Mă invită la meciurile lor, mai ales la FCSB pentru că sunt stelist.