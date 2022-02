Adevărul despre incendiul în care a murit fetița de 6 ani a războinicei Ramona de la Survivor! Anchetatorii susțin că tatăl micuței a declanșat involuntar focul

Ramona Crăciunescu de la Survivor are o poveste teribilă de viață pe care chiar ea a făcut-o publică, marți seara. Războinica a mărturisit că și-a pierdut fiica și iubitul într-un teribil incendiu care a mistuit rulota cu care plecaseră în vacanță.

Concurenta a povestit că și s-a îngrozit atunci când și-a dat seama că fiica ei nu a reușit să iasă din rulotă. Ea și iubitul ei au intrat de mai multe ori în vehiculul care ardea ca o torță, însă nu au găsit-o pe cea mică. Ulterior, și partenerul ei de viață și-a pierdut viața din cauza arsurilor.

Ramona de la Survivor: ”Când am ieșit din baie, luase foc rulota”

„Of, Doamne, ce dor îmi e de tine! Te iubește mami! Poza asta ar fi fost întreagă dacă ar fi fost și fetița mea alături de noi și ar fi trăit. Îmi iubesc mult fiul, dar îmi e foarte dor de fetița mea. Avea 6 ani când a trecut dincolo, când a avut accidentul”, a spus Ramona Crăciunescu marți seara, după ce războinicii au câștigat jocul de comunicare.

„Am apucat să îi fac baie fetiței, să o îmbrac, să mergem în parcul de distracții. Când am ieșit din baie, luase foc toată rulota. Am încercat să îl sting, dar am luat foc instant. M-am dus în fața rulotei să încerc să sting focul”, a descris Ramona tragicul incident.

Ramona a mai dezvăluit că a rămas cu răni pe corp de la arsuri, lucru vizibil cu ochiul liber și la televizor. Războinica are un semn destul de mare pe mâna stângă. Ea a spus că a rămas în spital și că nu a putut să meargă la înmormântarea fiicei sau a iubitului ei.

FANATIK a mers pe firul povestirii și a aflat că incendiul în care războinica și-a pierdut o parte din familie a avut loc pe 3 septembrie 2017, în nordul stațiunii Mamaia. Sofia, și-a pierdut viața în incendiu, iar părinții au reușit să-l salveze pe fratele mai mare al fetei.

Martor: ”Mama a scăpat pe ușă, cu băiețelul în brațe”

Ramona și iubitul ei, Alexandru, au ajuns la spitalul din Constanța, după care au fost transportați în București, la ”Bagdasar Arseni”, el cu arsuri pe 90% din suprafața corpului iar ea pe 25% din corp. Câteva zile mai târziu, Alexandru s-a stins din viață.

Martorii evenimentului au văzut un foc puternic, urmat de o explozie violentă. „Tatăl a ieșit din rulotă cu hainele în flăcări. Mama nu mai avea nimic pe ea, a scăpat pe ușă cu băiețelul în brațe. Fetița a rămas înăuntru, pradă focului”, au povestit martorii nenorocirii pentru reporterntv.ro.

Inițial, nu s-a știut care au fost cauzele care au dus la declanșarea unui incendiu atât de puternic, însă anchetatorii au suspectat o defecțiune la sistemul de GPL a mașinii sau un scurt-circuit.

Expertiza a stabilit că tatăl micuței ar fi încurcat sticla de apă cu cea de benzină

Câteva luni mai târziu, un raport realizat pe baza unei expertize realizate de specialiștii în incendii avea să aducă în prim-plan o ipoteză șocantă: aceea că drama s-ar fi produs din cauza unei neatenții a tatălui fetiței.

Mai exact, raportul susținea că tatăl a încercat să răcească o oală care se afla pe foc, însă, din greșeală, în loc să adauge apă rece, acesta a turnat benzină dintr-o sticlă de plastic. În acel moment, spunea expertul, stropi de benzină aprinsă au cuprins hainele bărbatului și zona aragazului din rulotă. Sofia, care se afla lângă oala care s-a aprins ca o torță, nu a avut nici o șansă, a scris la vremea respectivă.

Dosarul a fost clasat în septembrie 2021

Procurorii de pe lângă Judecătoria Craiova au deschis un dosar penal care a fost clasat abia în septembrie 2021. Conform , procurorii au stabilit o culpă în sarcina tatălui fetiței care și-a pierdut viața în accident, însă au decis să închidă dosarul din cauza faptului că și bărbatul a decedat.

Ramona Crăciunescu are 35 de ani și este de profesie curier, însă, în timpul liber, este și cascadoare. Îndrăgostită de fotografie, călătorii și adrenalină, Ramona a apărut, recent, într-un spot publicitar alături de Chef Sorin Bontea de la Chefi la Cuțite, Mihai Bobonete sau Mihai Raiț din ”Las Fierbinți”. După drama din 2017, ea a reușit să-și refacă viața alături de un tânăr pe nume Răzvan, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.