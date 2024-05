Ramona de la Clejani are probleme de sănătate. Vedeta se pregătește de operație: ”Am decis să mă internez”

Ramona de la Clejani se pregătește de operație. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista?

Ramona de la Clejaniare probleme de sănătate. Vedeta se pregătește de operație

Ramona de la Clejani se confruntă cu pietre la fiere de mai mult timp. Starea de rău a devenit atât de insuportabilă încât artista nu mai poate să amâne intervenția. Chiar dacă a încercat tot felul de remedii, singura soluție este operația.

Ramona este pregătită să ajungă pe masa de operație, după ce problemele ei de sănătate s-au agravat. Stările de rău s-au accentuat chiar în timpul concertelor. Ea mărturisește că nu a mai fost în stare să stea în picioare în timpul spectacolelor.

să consulte medicul specialist, să facă investigațiile necesare și să-și programeze intervenția chirurgicală.

“Am probleme mari cu fierea în ultima vreme și chiar nu mai pot amâna operația. La ultimele concerte, m-a durut totul și am avut stări de rău, situație care chiar m-au pus pe gânduri.

Abia mai stăteam pe picioare. De aceea, am decis să mă duc zilele acestea la spital, să îmi fac investigații și să recurg la o intervenție chirurgicală”, a mărturisit Ramona de la Clejani, pentru

Cu ce simptome se confruntă cântăreața

În urma investigațiilor, doctorii au descoperit că aceasta are pietre la fiere, iar simptomele sunt foarte periculoase. Regimul alimentar și tratamentul primit de la medic nu au ajuta-o pe artistă să se pună pe picioare.

„Vomit încontinuu, sunt obosită, în urma unor investigații am aflat că am pietre la fiere și e foarte periculos, mă iau simptomele pe scenă, la evenimente, acasă. Am ținut un regim alimentar, am luat și foarte multe pastile, luam câte 7 pastile pe zi, dar nu au avut niciun efect, am intoxicat corpul cu atâtea pastile, regimul nu prea m-a ajutat, au ameliorat situația ce-i drept, dar nu mi-a trecut. Simt o oboseală foarte tare în corp, balonări, stări de vomă. În ultima perioadă nu pot să mănânc nimic”, a declarat Ramona pentru

Motivul pentru care a amânat procedura în tot acest timp este frica de operație. Totuși, problema nu poate fi evitată la nesfârșit. Tocmai de aceea, se interneze săptămână viitoare și să își rezolve problema de sănătate.

“Cu cât amân, e mai dificil. De aceea, gata, deși îmi e frică, am decis să mă internez săptămâna viitoare”, a dezvăluit Ramona de la Clejani pentru