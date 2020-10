Ramona de la Puterea Dragostei, declarații despre iubita lui Livian. Dezvăluire surpriză

Ramona a participat la cel de-al doilea sezon al show-ului “Puterea Dragostei” și a făcut declarații inedite despre iubita secretă a lui Livian.

Fosta concurentă a emisiunii se află, în acest moment, în Germania, unde locuiește împreună cu băiețelul ei și cu familia, potrivit wowbiz.ro.

Au existat speculații în timpul emisiunii că ea și Livian formează un cuplu, însă Ramona a susținut de mai multe ori că sunt doar prieteni. Se pare că știa de iubita ascunsă a colegului ei și s-a hotărât să spună adevărul.

Ramona de la Puterea Dragostei, declarații despre iubita lui Livian

Înainte de finalul sezonului doi al emisiunii “Puterea Dragostei”, Ramona s-a comportat diferit față de Livian și a dezvăluit și motivul.

După ce Livian a declarat că are o nouă iubită, după despărțirea de Bianca Comănici, Ramona a mărturisit că știa de noua legătură amoroasă a cântărețului. Ramona a fost îndrăgostită de el, însă cei doi nu au fost împreună pentru că fosta lui iubită, Bianca, era în peisaj.

Ramona a dezvăluit chiar în timpul emisiunii că Livian ar fi implicat într-o nouă relație, însă toată lumea a crezut că este doar un pretext pentru a-și manifesta gelozia față de Bianca.

“Nu vreau să vorbesc despre Livian. Însă eu știam din emisiune că el are iubită. Și am spus în emisiune acest lucru atunci, dar… Nu am mai vorbit cu el din Turcia, nici cu Bianca nu am vorbit. Dar, eu de altfel, nu am fost niciodată prietenă cu ea”, a declarat blondina.

Livian a mărturisit de curând că este împreună cu Florentina încă din martie, atunci când publicul era convins că ar fi vrut să-și continue relația cu Bianca Comănici.

“Am jucat un rol din martie, am strâns din dinți, am lăsat capul jos. Am în mine o perversitate foarte mare, pe care o aplic în cazuri extreme. Am luat-o pe fata asta și am adus-o în punctul în care e acum. O iau și pe fata asta și, în viziunea mea, o iau și o aduc unde îi e locul în capul meu.

Acum suntem în cunoaștere. De ce? Fetele au tendința să se piardă în detalii, nu să evolueze. Puteți să mă numiți ‘Sfântul femeilor’ pentru că orice femeie o pot tranforma într-o doamnă din toate punctele de vedere. Ăsta-s eu, un golănaș, un derbedeu, cum vreți voi”, a mărturisit Livian într-un vlog.

După ce au câștigat finala sezonului doi, cei doi s-au despărțit, iar Bianca a fost devastată. Livian Pop a mers mai departe cu altă femeie într-un timp foarte scurt.

Recent, Livian a lansat o piesă, “Caracter pervers”, iar fanii au interpretat-o ca pe un atac la adresa fostei iubite. Fiul lui Nelson Mondialu este foarte fericit cu noua relație și nu ezită să demonstreze acest lucru pe rețelele de socializare.