Ramona de la Puterea Dragostei, despre relația cu Nikolas Sax. Cei doi s-au întâlnit. Ce a urmat după

Ramona de la Puterea Dragostei s-a cunoscut cu Nikolas Sax, dar, din păcate, a fost complet dezamăgită. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la ziua Bernei, acolo unde a fost invitat și Philip.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ramona a vorbit o vreme cu manelistul când încă era în casa Puterea Dragostei și au stabilit că se vor întâlni afară, la finele competiției. La un moment dat, Nikolas Sax ar fi vrut să intre în casă pentru ea, dar nu s-a mai întâmplat.

Fosta concurentă a povestit cum a fost prima conversație cu Nikolas Sax și ce impresie i-a lăsat. Ramona spune că nu va exista o a doua întâlnire.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ramona de la Puterea Dragostei, adevărul despre relația cu Nikolas Sax

Ramona și Nikolas s-au cunoscut la ziua Bernei, acolo unde au putut să vorbească față în față, să schimbe păreri și să vadă dacă este cazul de o nouă întâlnire sau drumurile lor se despart pe loc.

Se pare că, Ramona a fst foarte dezamăgită de manelist. Se aștepta la cu totul altceva. „A fost invitat și Nicholas Sax. Între noi doi chiar nu a fost nimic. În seara aia ne-am întâlnit pentru prima dată și după nu ne-am mai întâlnit.

ADVERTISEMENT

Nu ne potrivim! Vrei să fiu sinceră? Eu am avut alte așteptări și când l-am văzut în față… nu mi-a plăcut! Ăsta e adevărul! Îmi pare rău!”, a spus Ramona pe vlogul Reei și Tinei.

Despre o posibilă altă relație, Ramona a elucidat misterul. A recunoscut că a ieșit în oraș cu fostul iubit, dar totul a fost amical. Se pare că nu este încă pregătită pentru o nouă poveste de iubire.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Într-adevăr am ieșit cu fostul meu, dar nu am o relație pentru că nu sunt pregătită să am o relație. Sunt singură și aștept să mă întorc în sezonul trei pentru că am văzut că au intrat niște băieți… superbi! Poate, poate…”, a mai spus Ramona de la Puterea Dragostei.