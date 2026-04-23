Ramona Farcău, interviu dur înainte de alegerile FRH: „Este trist şi revoltător că nu oamenii de handbal îşi vor decide viitorul”

În săptămâna alegerilor pentru FRH, FANATIK le-a dat şi , care au avut ocazia să îşi prezinte planurile de redresare a acestui sport şi au putut vorbi pe larg despre această bătălie care se anunţă foarte strânsă, cel puţin pentru funcţia de preşedinte.

Ramona Farcău Hniatiuc, la alegerile FRH: „Handbalul şi-a pierdut direcţia! Nu pot rămâne pasivă contemplând dezastrul”

Ramona Farcău Hniatiuc candidează pentru funcţia de vicepreşedinte şi pentru un loc în Consiliul de Administraţie al FRH, fiind în echipa lui . Fostă mare handbalistă a României, care a evoluat 12 ani în echipa naţională şi în 2008 a fost golghetera Jocurilor Olimpice de la Beijing, a acordat un amplu interviu pentru publicaţia noastră în care prezintă situaţia în care se află handbalul românesc.

În cadrul acestui interviu, Ramona Farcău Hniatiuc trage un puternic semnal de alarmă, spunând că se simte revoltată de faptul că viitorul handbalului românesc riscă să fie decis de cei care nu au avut nicio treabă cu acest sport şi care vor fi dirijaţi la vot pe filieră politică. De ce a hotărât fosta mare handbalistă a României să se implice în alegeri şi ce spune de Legea Novak, în rândurile de mai jos:

Ramona, în primul rând, ce te-a determinat să candidezi în funcția de vicepreședinte, fiind parte a echipei lui Sorin Dinu?

– Consider că handbalul românesc a ajuns la nivelul cel mai de jos, iar experiența de aproape 40 de ani în domeniu mă face să cred că handbalul și-a pierdut direcția. În aceste condiții, nu pot sta departe de handbal, nu pot rămâne pasivă, contemplând dezastrul. Am ales să candidez la funcția de vicepreședinte și, totodată, la un post în Consiliul de Administrație pentru a fi implicată activ în redresarea handbalului românesc.

Nu uitați că, în ultima vreme, în fiecare an sistemul competițional la nivel de juniori a fost modificat în funcție de interesele unora și altora. Ce s-a întâmplat recent este greu de acceptat: comisii federale care nu își îndeplinesc atribuțiile, regulamente ambigue care nu oferă stabilitate și nu susțin dezvoltarea reală a handbalului, lipsa de transparență și de comunicare din partea conducerii, costuri tot mai greu de suportat pentru sectorul juvenil și, în consecință, dispariția unor echipe, atât la nivel de juniori, cât și la nivel de seniori. Toate acestea au cântărit decisiv în alegerea mea și consider că, atât prin experiența de sportiv la cel mai înalt nivel, acolo unde am reprezentat România, cât și prin experiența managerială la nivel de copii și juniori, îmi dau dreptul să afirm că se pot face mult mai multe lucruri pentru handbal.

În același timp, am primit numeroase semnale din partea oamenilor din handbal care m-au încurajat să mă implic activ și să contribui la o schimbare reală. Este clar că handbalul românesc are nevoie de o reformă profundă, care să așeze lucrurile pe un făgaș al normalității. În acest sens, invit public toți oamenii din handbal să lase deoparte interesele, să nu se teamă de presiuni și constrângeri și să pună mai presus de orice interesul handbalului românesc. Salvarea handbalului trebuie să devină o prioritate pentru noi toţi și tocmai din acest motiv am luat decizia de a candida pentru postul de Vicepreședinte și pentru cel de membru în Consiliul de Administrație.

Ce îşi propune dacă va face parte din conducerea handbalului românesc

Handbalul românesc se află într-un moment dificil. Punctual, care sunt deciziile pe care vrei să le implementezi dacă o să fii parte a echipei câștigătoare la FRH?

– Este important de menționat că actualul statut al Federației Române de Handbal, deși s-a discutat în repetate rânduri despre necesitatea actualizării lui în ultimii ani, nu mai este pe deplin adaptat realităților și nevoilor actuale ale handbalului. În acest context, atribuțiile funcției de vicepreședinte sunt mai degrabă limitate, neavând un caracter executiv, acest aspect fiind mai puțin cunoscut în spațiul public. Cu toate acestea, această poziție oferă posibilitatea de a contribui, prin votul din Consiliul de Administrație, la deciziile importante care vizează evoluția handbalului românesc.

Dincolo de acest rol, îmi propun să susțin formarea unui grup de lucru alcătuit din specialiști cu experiență, care și-au demonstrat deja competențele în domeniu și care își doresc să pună umărul la redresarea handbalului românesc. Având experiență managerială la nivel de juniori, intenționez să vin cu inițiative și proiecte dedicate dezvoltării sectorului de copii și juniori, care reprezintă fundamentul oricărui sistem sportiv solid. În același timp, cred că este esențial să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți cadrul de organizare al competițiilor juvenile, prin reguli clare, aplicate unitar, și prin crearea unui mediu stabil și sănătos pentru dezvoltarea tinerilor sportivi.

Vreau să asigur pe toată lumea că cluburile de copii și juniori vor avea în mine un partener deschis dialogului și colaborării, iar implicarea mea va fi orientată constant către sprijinirea și dezvoltarea acestui segment esențial pentru viitorul handbalului românesc. Dacă nu vom interveni imediat în crearea unui cadru sănătos în care să se dezvolte copiii României, handbalul românesc nu va mai conta.

Semnal de alarmă înainte de alegeri: „Nu oamenii de handbal își vor decide viitorul, ci acesta este hotărât dinainte de cei din birouri”

Se vorbește foarte mult de alianțe, șicane și alte strategii subterane înainte de alegeri. Ca parte implicată, cum vezi aceste discuții și ce așteptări ai de la alegerile de vineri?

– Din nefericire, asistăm la una dintre cele mai lipsite de fair-play campanii din istoria handbalului românesc. În timp ce unii muncesc la programe de lucru, alții merg în teritoriu și manipulează, pe coordonate extrasportive, votanții. Așa cum a reflectat în ultima vreme și presa, oamenii care reprezintă structuri afiliate se trezesc peste noapte că le este retrasă delegația în vederea exercitării dreptului la vot, care este atribuită altor persoane străine de handbal. Ne vom trezi în sală cu persoane care nu au fost în viața lor la un meci sau la un antrenament de handbal. Am convingerea că unii dintre cei dirijați la aceste alegeri nici nu cunosc regulile jocului de handbal.

Este trist și revoltător să ne aflăm în situația în care nu oamenii de handbal își vor decide viitorul, ci acesta este hotărât dinainte de cei din birouri, care împart bugete sau dau comenzi pe filieră politică. Solicit public tuturor celor implicați în handbalul românesc să nu cedeze la presiuni venite de sus și să lupte pentru dreptul lor de a vota, indiferent cu cine aleg să o facă. Dar să vină în sală, să voteze ei, cu mâna lor, nu să își cedeze delegația unor persoane care nu au nicio legătură cu handbalul.

Lumea handbalului trebuie să fie demnă și să aibă puterea de a spune ferm ce își dorește. Totodată, ii rog pe toti candidații la o funcție în conducerea Federației, indiferent că este vorba despre cea de președinte, vicepreședinte sau membru în Consiliul de Administrație, să se limiteze la discuții despre handbal, programe de lucru și strategii manageriale menite să redreseze handbalul românesc, renunțând la aspecte care nu fac cinste sau care ar putea deveni elemente ale unor fapte cu caracter penal. Handbalul trebuie să își decidă singur viitorul, prin oamenii care suferă pentru handbal, care trudesc în sălile de sport și care, zi de zi, se confruntă cu realitatea dureroasă în care ne zbatem.

Situaţie dificilă: „Sunt ani grei pentru handbal: nu avem infrastructură, rezultate”

Ai discutat cu mulți oameni din handbal în această perioadă. Cum îi simți pe oamenii din fenomen înainte de aceste alegeri?

– Lumea handbalului este dezbinată și decepționată. Sunt ani grei pentru handbal: nu avem infrastructură, nu mai avem rezultate, nu avem regulamente gândite în favoarea dezvoltării sănătoase a handbalului, nu avem comisii federale funcționale, iar costurile de organizare sunt enorme și nejustificate. Handbalul românesc suferă, nu doar la copii și juniori, ci și la seniori. Se desființează echipe, sportivii sunt neplătiți cu lunile, chiar și cu anii, iar comisiile federale fac jocurile unor grupuri de interese, călcând în picioare demnitatea sportivilor și a antrenorilor.

Este nevoie de o reformă, cu oameni integri, care vin cu propuneri de proiecte și programe de lucru și care nu trag sfori pentru a rămâne în funcții sau pentru a-și pune interpușii în poziții-cheie. Handbalul va renaște prin profesioniști, prin oameni pasionați, care își dedică timpul și cunoștințele pentru a-l redresa. Iar tot acest demers trebuie să înceapă de jos, de la nivelul juniorilor, de care trebuie să avem grijă. Ei sunt copiii României și trebuie să le oferim șansa de a crește frumos într-un mediu sănătos.

Legea Novak a dezbinat şi mai mult lumea handbalului: „Nici în Liga a 2-a nu au loc copiii noștri?”

Legea Novak este una mult discutată. Ești de acord sau nu cu implementarea acestei reguli în handbalul românesc?

– Din păcate, Legea Novak a împărțit lumea handbalului, și așa scindată, în loc să o unească în jurul unor principii și valori menite să sprijine handbalul românesc. Este total nedrept și neproductiv să împărțim handbalul în „români” și „străini”, în loc să adaptăm niște reguli gândite în sensul dezvoltării unitare a handbalului românesc. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple și nu ar trebui să trezească reacții ostile. La finalul junioratului, câteva sute de sportivi trebuie să se lupte pentru a-și găsi un loc în cadrul echipelor de seniori. Este clar că nu se pot ridica imediat la nivelul unor sportivi veniti din afară, campioni europeni, mondiali sau olimpici.

Nu contestă nimeni calitatea sportivilor veniți din afară, dar ar trebui creat un cadru în care să se dezvolte și tinerii care au activat în academiile din România. De ce mai muncim cu aceștia, de ce mai trudim, de ce mai organizăm competiții de juniori la finalul cărora le recunoaștem valoarea, dacă nu îi ajutăm să facă pasul către seniori? Pentru aceasta trebuie implementate regulile U21 și U23, astfel încât sportivii tineri să se poată bucura de minute de joc care să îi ajute să evolueze din punct de vedere sportiv.

De asemenea, trebuie impuse criterii de valoare pentru sportivii din afara țării care doresc sa evolueze în România. Cine plătește din bani publici sume colosale pentru a aduce sportivi din afară trebuie să o facă respectând criterii valorice clare. Totodată, nu este etic ca în liga a doua să asistăm la o „invazie” a unor sportivi din afară cu o calitate îndoielnică in detrimentul sportivilor tineri crescuti in academiile din Romania. Nici acolo nu au loc copiii noștri?

Sportivii tineri trebuie sprijiniți, iar după 30 de ani în care am reprezentat România la cel mai înalt nivel de performanță, credeți-mă că am exigența și ambiția necesare să văd cum cresc sănătos acești tineri și cum ajung în elita handbalului mondial. Orice ar fi, trebuie sprijiniți, dacă vrem ca handbalul românesc să aibă viitor.

În final, aș vrea să te întreb cum oprim curba descendentă pe care a intrat handbalul românesc?

– Printr-o reconstrucție sănătoasă, de jos, de la bază, fără compromisuri și cu oameni care pun interesul handbalului mai presus de interesele personale. Este cazul să începem să facem ceva împreună pentru handbal, împreună pentru România!