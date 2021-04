Ramona Gabor a dat lovitura în Dubai! Imaginile cu care le-a închis gura tuturor

Ramona Gabor a închis multe guri care puneau la îndoială ocupația ei din Dubai, printre persoanele care o atacau spunând că sora Monicăi ex-Columbeanu n-ar fi o femeie de afaceri așa cum se dă, ci ar câștiga bani din întâlnirile cu tot felul de bărbați bogați, asta într-un mod elegant spus.

Ramona a vrut să demonstreze tuturor că a reușit să pună o afacere pe picioare în Emiratele Arabe Unite, iar ieri a postat mai multe filmulețe de la un eveniment în care și-a prezentat propria linie de parfumuri, Gabor Prive.

Tânăra s-a emancipat atât de mult de când este în Dubai încât în ultima vreme vorbește pe Instagram cu publicul ei doar în engleză, semn că vedeta a reușit să cucerească străinătatea.

Ramona Gabor are propria linie de parfumuri în Dubai

Ramona a lansat deja 10 parfumuri din linia Gabor Prive, fiecare având câte un nume diferit, potrivit site-ului unde sunt descrise produsele sale.

„I am a jet setter”, „I am one in a million”, „Drunk in love”, „I am super rich” și „I am dangerously sexy” sunt doar câteva dintre cele 10 parfurmuri din gama Gabor Prive.

Vedeta participă la tot mai multe evenimente exclusiviste

Ramona a participat ieri la un eveniment fastuos în hotel V din Dubai, acolo unde și-a prezentat parfumurile. Se pare că business-ul îi merge destul de bine, iar bruneta a ținut să le mulțumească oamenilor pentru interesul pe care l-au arătat pentru afacerea sa.

„Vreau să îmi cer iertare. Știu că postez destul de mult, însă zilele acestea sunt pline pentru mine și sunt foarte fericită și mândră că business-ul meu e pe drumul cel bun. Brandul crește încet și sigur. O să dorm puțin pentru că diseară am un eveniment exclusiv la Hotel V. O să vă țin la curent cu ce fac și cu ce se mai întâmplă în viața mea”, le-a spus Ramona Gabor în engleză celor peste 170.000 de urmăritori pe Instastory.

Vedeta a postat apoi câteva imagini de la acel eveniment unde erau expuse parfumurile sale, în speranța că va reuși să le vândă ca pâinea caldă.

