Ramona Gabor se bucură de o viață de lux în Dubai, acolo unde este stabilită de câțiva ani cu afacerile, iar de curând a avut parte de o surpriză din partea iubitului misterios, a cărui identitate nu vrea să o facă publică.

Sora Monicăi Gabor, fostă Columbeanu, a precizat și motivul pentru care preferă să nu-și facă relația publică pe rețelele de socializare.

Ramona Gabor este foarte activă pe rețelele de socializare și ține zilnic legătura cu fanii. Atunci când vine vorba de viața sentimentală, vedeta are o atitudine rezervată, așa cum a explicat chiar ea.

Ramona Gabor, surpriză de la iubitul misterios. De ce nu vrea să-i dezvăluie identitatea

Ramona Gabor îi anunță întotdeauna pe urmăritori atunci când este implicată într-un nou proiect sau când face o nouă achiziție, însă nu este la fel de transparentă atunci când fanii sunt curioși de viața ei sentimentală.

Fotomodelul a primit un buchet uriaș de trandafiri, pe care l-a postat de îndată pe rețelele sociale. Așa cum era de așteptat, fanii i-au adresat mai multe întrebări cu privire la identitatea iubitului misterios, însă bruneta a fost destul de rezervată.

„O viață privată este o viață fericită. Am mai spus-o și o repet: Nu voi posta niciodată un bărbat până nu devine soțul meu sau poate nici atunci. Am învățat că este atât de frumos să fii iubit și să iubești fără ca oamenii să îți judece relația.

Voi răspunde cu plăcere la orice altă întrebare, dar acest răspuns (n.r. dacă are iubit) este doar pentru familie și prieteni.”, a scris Ramona Gabor pe InstaStory.

Ramona Gabor, expertă în diamante

Ramona Gabor a declarat, în urmă cu câteva luni, că este pasionată de diamante și că a urmat un curs de gemologie. Deși a fost destul de greu, diva este mulțumită de rezultat și de cunoștințele pe care le-a acumulat despre diamante.

„Recent am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice diamant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante.

De la formarea diamantului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante. În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a declarat Ramona Gabor.

Zilele trecute, sora Monicăi Gabor și-a achiziționat un bolid de lux, iar prețul de la care pornește mașina este de 200.000 de euro. Din moment ce afacerile îi merg ca pe roate, Ramona își permite aproape orice și nu s-ar mai întoarce în România prea curând, fiind plecată din 2012.