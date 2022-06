Ramona Olaru, declarație surprinzătoare despre relația cu Cătălin Cazacu. Ce nu i-ar da după separare

Blondina a făcut o declarație uimitoare despre relația amoroasă pe care o trăiește în momentul de față. Asistenta emisiunii Neatza a spus ce nu i-ar da partenerului de viață în cazul în care ar ajunge la despărțire.

Ramona Olaru, dezvăluire surprinzătoare despre relația cu Cătălin Cazacu: ”Nu aș putea”

Ramona Olaru a vorbit despre situația în care ar pune punct legăturii cu Cătălin Cazacu, sportivul cu care se iubește în prezent. a precizat ce nu ar putea să facă după o separare și la ce nu ar putea să renunțe.

Blondina a lăsat de înțeles că niciodată nu va împărți cu partenerul de viață animalele de companie, asistenta de la Antena 1 fiind o mare iubitoare de pisici, lucru care se poate observa din imaginile postate în social media.

„Pe mine dacă mă întreabă cineva ce nu i-aș lăsa iubitului meu după despărțire, zic clar că pisicile. Deci eu nu aș putea să lase pisicile mele nimănui.

Sunt animalele care mă înțeleg și sunt mereu alături de mine, ele iubesc foarte mult și sunt foarte atașate de stăpâni”, a spus Ramona Olaru în emisiunea de la Antena 1, conform .

Ramona Olaru, strategie legat de nunta cu Cătălin Cazacu

Vedeta are o pisică de rasă cu care se afișează foarte des pe rețelele de socializare, acolo unde postează multe dintre mesajele pe care le primește de la logodnicul ei, Cătălin Cazacu. Prezentatorul este cel care i-a cumpărat animalul de companie.

Din postări se poate observa că Ramona Olaru iubește în aceeași măsură și câinii și i-ar plăcea foarte mult să aibă unul. Mai târziu, se gândește să ia în serios și posibilitatea să devină mamă pentru prima oară.

În altă ordine de idei, a mărturisit că are programul foarte încărcat vara aceasta pentru că este invitată la foarte multe nunți. Blondina are o strategie și recunoaște că are un scop pentru care onorează evenimentele.

„Am strategie și eu. Am un caiet unde le notez, dacă nu vin la nunta mea, le dau mesaj măcar să îmi trimită banii pe care i-am dat eu, nu mai mult. Să nu ies în pierdere, asta contează”, a completat asistenta.