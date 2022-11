Ramona Olaru, despre evoluția carierei sale din televiziune: ”Cred a fost scris în stele”

Ramona Olaru își vede visul cu ochii. Vedeta de la Antena 1 recunoaște că niciodată nu și-ar fi imaginat că va ajunge atât de departe, însă se bucură acum de moment.

Ramona Olaru se poate declara o femeie împlinită

Niciodată nu a reușit să îi mulțumească pe cei din jurul său, însă asta nu a fost o problemă pentru ea.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, , a vorbit despre ascensiunea sa din punct de vedere profesional.

Ramona Olaru recunoaște că niciodată nu a avut un target în viața ei, iar toate deciziile pe care le-a luat până acum au fost unele de moment.

Mulți oameni au fost însă deranjați de modul în care vedeta a acționat, însă acest lucru nu i-a păsat deloc, pentru că acesta a știut mai mereu ce să facă.

”În fiecare an din viața mea am crezut că e ceva scris în stele și pe urmă mi se arată că nu era. Nu cred că e ceva scris în stele pentru mine. Am venit pe acest pământ să va distrez pe voi. Cred că asta e scris în stele.”, a declarat Ramona Olaru, la Antena Stars.

Ramona Olaru spune că viața în televiziune nu e ușoară

Asistenta de la Neatza spune că deși se bucură de locul unde a ajuns, având în vedere că a pornit de jos, asta nu înseamnă că lucrurile sunt și ușoare. Ramona Olaru precizează că are nevoie de energie pozitivă întreaga zi pentru a putea să ajungă la inimile publicului.

De asemenea, sunt și momente în viața ei în care lucrurile sunt destul de dificile, însă vedeta reușește mereu să își găsească .

”Energie, stare de bine în fiecare zi, evoluție, astea fac un pachet complet în ceea ce mă privește. Nu a fost ușor de multe ori, a fost atât de greu și am avut dimineți când m-am montat cel mai greu din viața mea.”, a mai dezvăluit vedeta, pentru sursa citată.