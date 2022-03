Ramona Olaru, detalii despre familia lui Cătălin Cazacu. Ce nu ar face blondina niciodată

Frumoasa blondină a făcut mai multe dezvăluiri despre familia iubitului ei, fostul concurent de la „Dancing on ice: Vis în doi”. a declarat că exclude ideea să se stabilească în altă zonă a țării decât București.

Ramona Olaru, detalii despre părinții lui Cătălin Cazacu. Ce nu acceptă blondina

Ramona Olaru este născută în județul Călărași și locuiește în Capitală de ani buni și spune că nu are de gând să se mute la Timișoara, acolo unde locuiește cel cu care formează un cuplu de aproximativ jumătate de an, Cătălin Cazacu. În plus, nu ar sta în aceeași casă cu părinții sportivului sau ai săi.

„Insistă să ne mutăm la Timișoara și am zis că niciodată în viața asta. E frumos, dar dacă am venit și m-am stabilit la București. I-am zis: «Nu vii cu o idee să mă mut și cu mama ta?»

Cum ar fi? Eu sunt împotriva acestei chestiuni să ne mutăm cu părinții lui sau ai mei. Să spună, ei știu că eu sunt foarte sinceră”, a spus vedeta în emisiunea de la Antena 1, notează .

Ramona Olaru, născută în aceeași lună cu mama lui Cătălin Cazacu

În aceeași notă, Ramona Olaru a mai precizat că se înțelege foarte bine cu mama iubitului ei, sportivul cu care formează un de ceva timp. Mai mult decât atât, ambele sunt născute în aceeași zodie și au zile de naștere apropiate.

Totodată, asistenta de la Neatza a mai subliniat că mai are un lucru în comun cu femeia care l-a născut pe Cătălin Cazacu, și anume locul unde au venit pe lume. Amândouă sunt născute în Vălenii de Munte, județul Prahova.

„Ne ducem doar să mâncăm la maică-sa. Știi care este treaba cea mai importantă? Mama lui este aceeași zodie ca mine, născută la o zi diferență și câțiva ani.

Suntem născute în același oraș, Vălenii de Munte”, a completat Ramona Olaru, mai arată sursa citată mai devreme.