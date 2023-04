Ramona Olaru, drama din spatele zâmbetului! Chinuită în copilărie, vedeta Antena 1 nu mai suportă casa părintească

Acum este una dintre cele mai iubite vedete din showbizul românesc, dar Ramona Olaru ascunde în spatele zâmbetului drame cumplite. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a deschis sufletul și a spus prin ce a trecut în copilărie, dar și când s-a mutat în București.

Ramona Olaru, copilărie chinuită. Muncea cu ziua ca să-și trimită sora la școală

De ani buni, Ramona Olaru apare aproape zilnic pe micile ecrane. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani este mereu cu zâmbetul pe buze. Fie că este în emisiune sau în mediul online, încearcă să aducă puțină fericire în viața celor care urmăresc. Ba chiar a ajuns consacrată mini-rubrica sa de la Antena 1:

Dar în spatele atitudinii jucăușe, ascunde drame nebănuite. Ramona Olaru și-a deschis sufletul în fața lui Ameri Nasrin, , și a mărturisit că viața a învățat-o să fie puternică.

Încă din copilărie a făcut multiple sacrificii. Pentru a se asigura că sora ei merge la școală, mergea cu ziua pe câmp, pentru că părinții lor nu aveau bani nici măcar pentru a le plăti biletul de autobuz. „Sunt un om foarte puternic. Așa m-am format, așa am plecat de acasă. Dar nu mi s-a transmis din familie.

Nu mi s-a dat nimic de natura asta, putere sau încredere de acasă, niciodată. Mă duceam la muncă, la cules de porumb sau la sapă. Făceam lucrul ăsta pentru soră-mea, ca să se ducă la școală”, a povestit Ramona Olaru.

Cu toate acestea, vedeta nu regretă. Sora ei nu a dezamăgit-o și a ajuns, la rândul său, o femeie de succes. „Soră-mea e învățătoare. Tocmai de aia am spus că țineam să muncesc când nu avea bani să meargă la școală. Știam pentru ce o fac.

Ea și acum învață. Are 36 de ani curând, predă de atâția ani, și tot găsește ceva. Eu am școala vieții și ea are școala asta. Nu ne asemănăm. Dacă pe ea o pui în mijlocul Bucureștiului cu mașina, ea nu se mai mișcă”, spune Ramona Olaru.

„Mă pun seara în pat și îmi aduc aminte”

Pentru a trece peste situațiile grele pe care le-a trăit, Ramona Olaru a apelat ajutorul unui psihoterapeut. Un mecanism de apărare involuntar a fost să uite multe dintre durerile din acele timpuri. Dar, chiar și așa, își amintește uneori condițiile dure de acasă, iar poveștile oamenilor nevoiași o impresionează profund acum.

„Sunt atât de multe momente pe care le-am uitat total. Nu pentru că am vrut, ci pentru că am găsit surse de mai bine și nu poți să te duci înapoi în ce nu ți-a fost bine. Mai sunt momente în care mă pun seara în pat și-mi aduc aminte anumite situații destul de grele, cu un impact foarte mare asupra mea.

Acum când mă gândesc mi se par atât de grele și atât de dure pentru un copil. Atunci era o normalitate. Și acum văd pe la televizor cazuri cu oameni care trăiau cum trăiam eu”, a continuat Ramona Olaru.

Ramona Olaru mergea pe jos, pe câmp, câte opt kilometri

Primii ani din viață și i-a petrecut la Vălenii de Munte, apoi părinții săi s-au mutat în Călărași. Ramona Olaru nu se ascunde și recunoaște că cei care i-au dat viață sunt oameni simpli. Deși ea a ajuns vedetă la București, aceștia au rămas „muncitori”.

„Părinții mei au fost și sunt în continuare muncitori. Ei munceau la o fermă de animale. Ăsta e adevărul. Eu sunt directă și sinceră. Nu vreau să spun lucruri pe care nu le cred sau nu sunt adevărate. Asta nu suport la oamenii pe care îi întâlnesc, să mă mintă”, a afirmat vedeta de la Antena 1.

În urmă cu câțiva ani, Ramona Olaru s-a întors la ferma unde a copilărit și emoțiile au năpădit-o. A retrăit momentele în care era nevoită să meargă zilnic pe jos, pe câmp, câțiva kilometri, doar pentru a ajunge la școală.

„Ai mei nu mai locuiesc acolo. S-au dus într-un sat din apropiere. Asta s-a întâmplat atunci când m-am mutat eu în București. Acum vreo 13-14 ani. Am fost să văd ce se mai întâmplă, pentru că totul era în paragină. Mi se părea atât de mic și atât de pierdut.

Șapte-opt kilometri erau dus-întors. Dar nu erau pe un drum normal, era pe câmp prin lanurile de grâu, de porumb. Ferma unde eu am crescut era în mijlocul câmpului.

Practic era o fermă de animale și muncitorii care își duceau activitate acolo locuiau lângă, vorbim de 10-15 locuințe. Acolo am locuit o mână de oameni până am făcut eu 20 de ani”, și-a amintit Ramona Olaru.

Ramona Olaru, început traumatizant în București. Proprietarul apartamentului pe care voia să-l închirieze i-a făcut avansuri

La 20 de ani, Ramona Olaru s-a hotărât că nu mai poate rămâne în acel mediu. A făcut orice ca să plece de acasă. A renunțat la facultatea care o nemulțumea și și-a strâns, cu greu, bani de chirie, la vremea respectivă lucrând ca ospătăriță.

„Eu munceam la mine în zonă, acolo. Când am terminat liceul, am dat la o facultate acolo, ca să și muncesc. Era la fără frecvență. M-am dus doi ani, dar nu-mi plăcea. Învățam mecanic testele de pe net că să dau examene.

Și m-am gândit la un moment de ce fac asta. Că nici nu o să profesez și nici nu mi-mi place. Eram ospătăriță. Mi-am strâns niște bani și am venit la București”, i-a spus vedeta lui Nasrin.

Chiar dacă și-a imaginat că o să fie greu, Ramona Olaru nu a anticipat prin ce urma să treacă. Ajunsă la chiria pe care o găsise pe internet, a avut parte de o surpriză neplăcută. Proprietarul apartamentului i-a propus să întrețină relații intime.

„Începutul a fost groaznic. Pentru că acea chirie pe care eu o găsisem pe net avea 3 camere și în 2 camere stăteau două fete. Și când am ajuns mi-a zis: ‘Uite, asta este camera. Dar nu aș vrea să plătești cu bani. Aș vrea altfel. Ne mai vedem…ne mai…’.

Și când am auzit treaba asta, mi-am luat bagajul și am plecat. M-am așezat pe o bordură, că eu nu pot să mă întorc acasă. Avusesem și o ceartă cu mama, s-a pus în fața porții să nu plec”, a povestit Ramona Olaru.

„Nu aveam nici doi lei să mănânc”

Astfel, Ramona Olaru a ajuns să apeleze la nișe foști colegi de liceu. Timp de șase luni a locuit cu patru băieți într-o cameră de cămin. Vedeta a mărturisit că eu existat zile în care nu avea bani nici măcar pentru a-ș cumpără mâncare.

„Am stat cu patru băieți în cameră la cămin șase luni de zile. Eram fratele lor. Aveau patru paturi în cameră și dormeau cu rândul ca să stau eu. Am început ca să muncesc ca hostess. M-am înscris la facultate, am intrat la buget, am fost și la master. Și de atunci am tot sudat job-uri.

A fost foarte greu. Nu aveam nici doi lei să mănânc. Dar au fost niște oameni prin jurul meu care m-au ajutat. Pentru că nu am fost suficient de matură și n-am avut o educație să fiu mai deschisă la minte, priveam totul așa… Nici măcar o dată nu mi-am permis să cad sau să trebuiască să sun pe cineva să mă ajute. Nici nu aveam pe unde”, a dezvăluit Ramona Olaru.

Ce relație are Ramona Olaru cu familia sa: „Niciodată nu vorbesc cu tata la telefon”

În prezent, Ramona Olaru păstrează cu părinții săi o relație mai mult platonică. Vorbește uneori la telefon cu mama sa și merge în vizită doar de sărbători, pentru că părinții ei nu au venit niciodată la ea, în București. Totuși, vedeta nu poate sta mai mult de o oră în casa părintească.

„Cred că cu sor-mea petrec cel mai mult timp. Când zic acasă, eu mă gândesc la mama și la tata. Și păstrez legătura. Eu vorbesc, nu foarte des, dar la câteva zile vorbim la telefon. Mai mult cu mama. Deși cea mai bună relație o am și am avut-o cu tata. La telefon vorbesc cu mama. Niciodată nu vorbesc cu tata la telefon.

Mă duc eu de sărbători. Dar nu stau mult. Nu mai pot să stau acolo. Nu mai pot să stau mult de o oră, la masă, pentru că sunt sărbătorile. Simt că mă duc înapoi mult. Parcă nu sunt deloc de acolo.

Sunt de acolo doar pentru că mai trăiesc. Să vină aici nu sunt curioși, dar la telefon mă iau la întrebări, cum e viața mea aici. Îți dai seama, eu de la fermă, o țărăncuță vedetă la televizor. Pentru ei, la sat acolo, e ceva wow”, a afirmat Ramona Olaru.