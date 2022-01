Ce reacție a avut Ramona Olaru după ce a apărut zvonul despărțirii de Cătălin Cazacu: “Să mă iubească toată lumea”

Ramona Olaru a reacționat după ce ea și Cătălin Cazacu ar fi pus capăt relației. Cei doi s-ar fi despărțit la puțin timp de când s-au întors din vacanță.

În perioada sărbătorilor, asistenta de la “Neatza cu Răzvan și Dani” și sportivul au fost plecați în Zanzibar.

Cunoscutul motociclist nu a oferit nici el declarații legate de presupusa despărțire de vedeta TV.

Ramona Olaru, prima reacție după zvonul despărțirii de Cătălin Cazacu

a reacționat după ce s-a scris că ea și Cătălin Cazacu s-ar fi despărțit. Motociclistul a evitat subiectul despărțirii atunci când a fost invitat în platoul unei emisiuni.

Asistenta de la “Neatza” nu a confirmat zvonurile despărțirii, însă nici nu le-a negat. În timp ce privea o emisiune de la Antena Stars, unde era vorba despre relația dintre ea și Cătălin Cazacu, vedeta a avut o reacție legată de acest subiect.

Aceasta a spus că nici dacă era Angelina Jolie nu se vorbea atât de ea la televizor și că ar trebui să-i fie menționat și contul de Instagram, ca să aibă mai mulți urmăritori.

“Și dacă eram Angelina Jolie, nu se vorbea atât de mine. Ce să zic, mai repetați și contul meu de Instagram, să-mi dea mai multă lume follow. Să mă iubească toată lumea.”, a spus Ramona Olaru pe .

Ce a spus Cătălin Cazacu atunci când a fost întrebat de relația cu vedeta de la Antena 1

Invitat în platoul emisiunii “La Măruță”, .

Cătălin Măruță i-a spus sportivului că este un bărbat implicat într-o relație, dar acesta din urmă a schimbat subiectul și s-a ținut de glume.

“Cătălin Cazacu: Nu m-a furat nimeni în Zanzibar. Ce să ia de la mine, bani nu sunt, actele ce să facă cu ele, că sunt urâțel, nu mai e cui să i le vândă. Am stat puțin. E pentru prima dată în șase ani când eu ajung în România iarna. Eu până acum două zile nu am avut geacă.

Cătălin Măruță: Acum faptul că ai o iubită, lucrurile s-au schimbat în viața ta și nu puteai să rămâi acolo.

Cătălin Cazacu: Îți mulțumesc că evidențiezi tot timpul lucrurile pozitive. Mă faci să mă simt… frumos.”, a fost discuția dintre cei doi, la .

În noaptea de Revelion, Ramona Olaru a petrecut, în timp ce el a muncit.

“Eu am muncit. În noaptea de Revelion am filmat oamenii de acolo. Au fost 500 de români. Ea s-a distrat, pentru că d-aia am mers, să ne distrăm.”, a mai spus Cătălin Cazacu.