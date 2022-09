Ramona Olaru recunoaște că merge la terapie: ”Nici eu nu sunt perfectă”

Celebra asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani recunoaște că merge la . Vedeta de la Antena 1 subliniază că nu are o viață perfectă, așa cum poate ar crede unii dintre oamenii care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Ramona Olaru, la psihoterapie. Blondina are de rezolvat unele chestiuni

Ramona Olaru face o dezvăluire neașteptată și declară că are de rezolvat unele chestiuni din trecut. Prezentatoarea emisiunii Splash! Vedete la apă merge de ceva vreme la psihoterapeut, fiind conștientă că sănătatea mentală e foarte importantă.

În plus, vedeta de la Antena 1 a mai adăugat că nu vrea să ia totul personal, chiar dacă uneori pare foarte serioasă. Blondina ia lucrurile foarte în serios, mai ales că de curând a împlinit frumoasa vârstă de 32 de ani.

„Neștiind unde te situezi în anumite momente din viață și cum să le manageriezi sau cum să le tratezi, să nu mai sară țandăra, să nu mai iei totul chiar așa de personal, este mai mult decât benefic faptul de a merge la psihoterapeut.

Spun și susțin acest lucru pentru o lume mai bună și pentru o comunicare mai bună tu cu tine și apoi tu cu ceilalți. Mesajul ăsta este pentru voi, dar și pentru mine.

De când am ajuns din vacanță nu am ajuns la doamna psiho și de săptămâna viitoare ar trebui să mă reapuc. Știu, nu mă vedeți așa serioasă, dar până la urmă am și eu o vârstă și ar trebui să iau lucrurile mai în serios.

Să știți că nici eu nu sunt perfectă și nu toată viața mea e roz”, a mărturisit Ramona Olaru pe pagina de .

Ramona Olaru, ajutor din partea psihologului

Ramona Olaru și îi sfătuiește pe oameni să facă același lucru. Asistenta TV îi îndeamnă pe fani să investească în sănătatea psihică atunci când simt nevoia de sprijin.

Deși este o fire mereu veselă și cu un zâmbet molipsitor, blondina merge în cabinetul medicului pentru a fi împăcată cu propria persoană, dar și pentru a primi ajutor în gestionarea problemelor și situațiilor dificile din viața sa.