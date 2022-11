Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, prezenți la același eveniment, după zvonurile despărțirii. Unde au fost surprinși

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu și-au făcut apariția la același eveniment după zvonurile potrivit cărora nu ar mai forma un cuplu.

După zvonurile despărțirii, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au apărut la același eveniment

Internauții se întreabă . Cei doi nu au făcut niciun anunț cu privire la relația lor, însă nu au mai postat imagini și clipuri video în care apar împreună, lucru care le-a dat de gândit fanilor.

ADVERTISEMENT

Seara trecută, cei doi au fost prezenți la același eveniment. și a organizat o petrecere cu această ocazie, la care a invitat nume cunoscute din showbiz.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au postat fotografii și videoclipuri de la eveniment, însă nu se știe dacă au venit împreună sau separat.

ADVERTISEMENT

Din postările lor se poate vedea clar că s-au distrat pe cinste la petrecere.

De ce s-a mutat Ramona Olaru din apartamentul lui Cătălin Cazacu

s-au mutat împreună și chiar au început să-și renoveze locuința.

Ulterior, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a decis să se mute din apartamentul sportivului din cauza faptului că muncitorii au întârziat cu renovarea. Vedeta a luat și pisicile cu ea și spunea despre partenerul ei că poate dormi liniștit.

ADVERTISEMENT

Cei doi au crezut că renovările se vor termina mai repede, însă nu a fost așa.

“Nu s-a terminat, pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu.

Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa. Fix așa avem parte. Dar se pare că în paralel mai lucrează și în altă parte și mai vin o zi, apoi nu mai vin câteva zile.

ADVERTISEMENT

Nu am pus mâna. De fapt, am vrut să mă mut pentru o perioadă, ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața.

ADVERTISEMENT

Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare. Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E ‘terminat’ acum fără noi.”, a declarat blondina pentru .