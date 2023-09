Ramona Olaru și gluma zilei. Cum i-a făcut să râdă pe colegii de la Neatza cu Răzvan și Dani

Fosta iubită a lui Cătălin Cazacu și Cum i-a făcut să râdă pe colegii de la Neatza cu Răzvan și Dani. Vedeta de la Antena 1 are în fiecare zi un moment în care detensionează atmosfera îndrăgitei emisiunii.

Ramona Olaru și bancul zilnic. Iată cum a reușit blondina să-i amuze pe colegii de la . Fosta parteneră a prezentatorului Cătălin Cazacu a dezvăluit ce a făcut în acest final de săptămână.

Frumoasa vedetă de la Antena 1 și-a obișnuit echipa și telespectatorii cu glumele sale diverse. Unele sunt gustate de toată lumea, însă altele sunt mai puțin nostime, aspect care nu este trecut cu vederea de ceilalți.

„Weekend-ul acesta am făcut must și l-am închis în pivniță. I-am zis: «Nu vorbesc cu tine până nu te maturizezi!». Ieri am schimbat două, trei vorbe”, a spus Ramona Olaru, conform .

Ramona Olaru, îndrăgostită lulea

Ramona Olaru și-a refăcut viața sentimentală la numai câteva luni după despărțirea de sportivul Cătălin Cazacu. Separarea a fost una furtunoasă, așa cum a fost și relația de dragoste care a durat aproximativ 2 ani.

Recent, prezentatoarea de la meteo a mărturisit că este îndrăgostită lulea. Până acum nu a vorbit foarte multe lucruri despre bărbatul care i-a furat inima și nici nu a publicat imagini pe rețelele sale de socializare.

„M-am îndrăgostit! M-am îndrăgostit pe bune! Nu m-am mai îndrăgostit de la 17 ani! M-am îndrăgostit la prima vedere! Este ce trebuie, dar nimeni nu știe de cine. A plecat, că are treabă.

Doamne, după atâția ani, credeam ca nu mai e posibil să ai fluturași”, a spus Ramona Olaru în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, scrie . În trecut blondina a avut o relație cu Cuza de la Noaptea Târziu.

Cei doi lucrează în momentul de față la matinalul de la Antena 1 și par să aibă o legătură bună. Povestea de dragoste dintre ei s-a încheiat în urmă cu 3 ani, vedeta precizând că în afara studioului sunt precum doi străini.