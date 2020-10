Ramona Olaru simte lipsa lui Cuza! Pentru ce ar fi avut nevoie de ajutorul lui

Ramona Olaru s-a despărțit recent de iubitul ei și i-a transmis câteva mesaje cu subînțeles pe rețelele sociale. asistenta TV simte lipsa acestuia atunci când vine vorba de reparațiile prin casă.

Mai exact, de ajutorul iubitului îi este Ramonei dor și nu de el, după cum relatează spynews.ro. Vedeta încearcă să rezolve diverse treburi din casă fără să apeleze la ajutorul unui bărbat.

Blondina încearcă să meargă mai departe după despărțire de Cuza, chiar dacă este nevoită să facă unele treburi bărbătești. Ramona a povestit cum se descurcă cu reparațiile din casă.

Ramona Olaru simte lipsa lui Cuza

De când s-a despărțit de Cuza, Ramona Olaru transmite pe rețelele sociale mesaje legate de el și de relația pe care au avut-o. Vedeta dă de înțeles că nu mai vrea să audă de el, însă are momente când îi simte lipsa.

Nu este vorba de momente de tristețe și singurătate. Ramona vrea să fie o femeie independentă și să rezolve singură totul. Când vine vorba de reparațiile din casă, asistenta de la “‘Neatza cu Răzvan și Dani” simte lipsa unui bărbat în locuință.

Reparațiile interioare nu fac parte din talentele speciale ale Ramonei, însă vedeta încearcă să demonstreze că o femeie se poate descurca și singură, chiar dacă este mai greu la început.

Deși face tot ce poate pentru a rezolva fiecare lucru din casă, Ramona nu renunță, chiar dacă nu se descurcă la fel de bine ca fostul ei iubit.

Blondina a trecut la treabă și a pus mâna pe bormașină și pe șuruburi. Asistenta TV vrea să monteze mobilă nouă prin casă, însă lucrurile au fost mai complicate decât se aștepta.

Ramona Olaru nu a reușit să fixeze în perete un suport de haine după ce a văzut că nu avea gaură pentru șuruburi pe o parte. Enervată la culme, le-a arătat și fanilor pe rețelele de socializare, sperând să-i poată oferi un răspuns.

“Fac un lucru nu tocmai de fete. Problema este că într-o parte o prind, dar în cealaltă îmi dă cu virgulă, nu are gaură, nu are suport unde să bag șurubul. Trebuie să mă duc să bat prin vecini să mă ajute să rezolv această problemă. Eu am încercat, sunt aici cu bormașina”, a spus vedeta pe contul ei de Instagram.

Există viață și după despărțire, așa cum ne demonstrează Ramona Olaru. Chiar dacă nu îl mai are pe fostul iubit prin preajmă, se poate descurca și fără el. Ajutorul vecinilor sau chiar al fanilor este varianta pe care o preferă.