Ramona Păuleanu și-a spus drama vieții la tv. De câte ori era să moară fiul ei născut prematur: “I-am dus o cruciuliță și a urmat un miracol”

Ramona Păuleanu a trecut prin momente dificile după nașterea prematură a gemenilor săi. Pentru prima dată în cele 10 luni de când a devenit mamă, vedeta Pro Tv a apărut la televizor și a povestit drama prin care a trecut.

În emisiunea lui Cătălin Măruță, fosta prezentatoare tv a făcut dezvăluiri despre sarcina dificilă, clipele de coșmar în care fiul său a fost pe punctul de a-și pierde viața, dar și ce a ajutat-o să rămână puternică.

Ramona Păuleanu: „E foarte greu să descrii ceea ce simți în momentul acela”

Ramona Păuleanu a declarat că . Alexandra și Luca, gemenii lor, s-au născut prematur, la doar 29 de săptămâni.

ADVERTISEMENT

Băiețelul a trebuit să urmeze un tratament care i-a scăzut imunitatea și astfel a ajuns să se infecteze cu o bacterie care i-ar fi putut fi fatală.

„E foarte greu să descrii ceea ce simți în momentul acela. Am avut o sarcină extrem de dificilă. Am născut la doar 29 de săptămâni. Am stat doar în pat. Băiatul a fost mai firav pentru că a avut o suferință totală, dar își reveniseră.

ADVERTISEMENT

Acel tratament i-a scăzut foarte mult imunitatea și a contactat o bacterie din spital. Era în stare critică. Respira doar cu aparat de oxigen.”, a povestit Ramona Păuleanu.

Prezentatoarea și-a pus speranța în Dumnezeu și spune că atunci când era pe punctul de a-și pierde copilul, l-a botezat și i-a dus la spital o cruciuliță, despre care consideră că i-a salvat viața micuțului.

ADVERTISEMENT

„A fost un miracol că am reușit să fac lucrul ăsta. Medicii încercau să-mi spună pe ocolite. Ca să deschidă plămânul ei trebuiau să bage o presiune. Exista riscul să se spargă plămânul și să moară.

L-am botezat exact când a intrat în stare critică. Nu cu sentimentul că-l pierd și că-l va ajuta și va putea să treacă peste. Noi ne-am rugat foarte mult la Sf. Luca, i-am dus o cruciuliță specială la spital și băiatul a avut o schimbare fulminantă. Și în 3 săptămâni l-am luat acasă. Medicii spun că a fost un miracol. Nu le vine să creadă.”, a adăugat vedeta.

ADVERTISEMENT

Care este acum starea de sănătate a băiatului Ramonei Păuleanu?

Ramona Păuleanu a dezvăluit faptul că după cele 8 luni și jumătate petrecute în incubator. Singura diferență dintre el și sora lui este că nu poate sta în poziția de șezut de unul singur.

„El are mult de recuperat pentru că a stat 8 luni și jumătate într-un incubator și 5 luni a fost intubat și sedat. Are de recuperat fizic, dar cel mai important este că poate. Nu a rămas cu sechele. Nu se poartă ca un copil de 10 luni, nu stă în funduleț, în rest e foarte activ, nu ai zice că a trecut prin ce a trecut.”, a spus prezentatoarea meteo.

ADVERTISEMENT

„Alexandra a fost salvarea mea”

Cea care i-a dat putere Ramonei Păuleanu să meargă mai departe și să nu cedeze a fost chiar fiica ei, Alexandra. Faptul că avea un copil sănătos acasă a ajutat foarte mult, pentru că s-a putut concentra și pe altceva.

„În primul rând, Alexandra a fost salvarea mea. Dacă nu o aveam pe ea acasă, nu știu ce se alegea de mine. Mă mai înveselea, ea a fost cea care m-a ținut aici. În rest simțeam că sunt peste tot și niciunde.”, a dezvăluit Ramona Păuleanu.

Ramona Păuleanu le-a impus reguli stricte vizitatorilor

Vedeta Pro Tv a mărturisit că, pentru a-l proteja pe Luca, nu iese din casă decât atunci când este absolut necesar. De asemenea, atunci când cunoscuții sunt primiți în vizită, aceștia trebuie să facă mai întâi două teste pentru Covid-19.

„Eu nu am viață socială, nu ies, nu primesc vizite, nu merg în locuri aglomerate. E bine și așa, important e să fie ei sănătoși. Mai ales el, pulmonar, astfel încât o boală de acest gen să nu-l afecteze. Dacă vine cineva la mine, vine cu test Covid. Am cutii întregi.”, a declarat proaspăta mămică.

Ramona Păuleanu a dat în judecată spitalul unde s-a născut fiul său

, acesta a dezvăluit că el și Ramona Păuleanu au dat în judecată Spitalul Filantropia din București și cer daune morale uriașe.

Fosta prezentatoare meteo spune că au luat această decizie pentru că sistemul medical din România are nevoie de o schimbare.

„Eu am considerat că așa trebuie să fac. Să mergem în instanță. Cred că avem termen luna asta și o să vedem dacă au fost ei de vină sau nu. Eu așa consider, că ce s-a întâmplat a fost din cauza spitalului, a sistemului. Trebuie făcut ceva, nu se poate așa ceva.”, a spus Ramona Păuleanu.