Ramona Păuleanu, scenă jenantă într-un supermarket. Ce i-a făcut o casieriță: ”Am fost atât de șocată”

Ramona Păuleanu a trecut printr-o experiență neplăcută, săptămâna aceasta, într-un supermarket din Capitală. Prezentatoarea meteo, de la Observator, și, totodată, soția avocatului Adrian Cuculis, a avut o neînțelegere cu o casieriță.

Ce i s-a întâmplat Ramonei Păuleanu într-un supermarket. Cum a deranjat-o o casieriță

Într-o postare pe contul personal de facebook, fosta jurnalistă de la Protv s-a declarat șocată de ceea ce i s-a întâmplat. Totul a pornit dup ce o comerciantă a refuzat să-i dea restul. Deși nu era vorba despre o sumă mare, Ramona Păuleanu s-a simțit neîndreptățită.

ADVERTISEMENT

Jurnalista a achitat 33 lei atunci când a ajuns la casă cu produsele achiziționate, pe care a acumulat 32, 10 lei. Urmând a i se da înapoi 90 de bani, Ramona Păuleanu nu a primit nimic. Văzând cum casierița trece mai departe la celălalt client, s-a revoltat și i-a atras atenția.

Deși i s-a făcut observație că nu procedează corect, femeia i-a replicat jurnalistei că nu are de unde să-i dea 90 de bani. Ramona Păuleanu nu s-a lăsat mai prejos și i-a explicat că nu există un motiv pentru care să i se oprească restul.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, Ramona Păuleanu și-a primit leul înapoi. Indignată, a povestit episodul pe rețelele de socializare, în care a precizat că a lăsat-o fără cuvinte atitudinea casieriței, în condițiile în care unii comercianți oferă alte produse, dacă nu au bani de rest.

”Ieri ( luni, 22 mai, n.r) m-am dus să-mi cumpăr niște mizilicuri, casiera îmi cere 32,10 lei. Îi dau 33. Ia banii, închide casă, trece la următorul client. Fără să zică vreun cuvânt. Eu, blocată, aștept câteva secunde, ea își vede liniștită de treaba că și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și zic: ‘și restul de 90 de bani?’ Casiera, iritată:’ nu am mărunt, nu am de unde să vă dau!’ Eu, deja intrigată de ton și atitudine: ‘ah, și vi se pare normal să îmi opriți mie 90 de bani, pentru că aveam să va dau 10, nu? Și fără să scoateți un cuvânt, era de la sine înțeles că așa se face’.

ADVERTISEMENT

Ea: ‘De unde vreți să vă dau dacă nu am?’

Eu: ‘Păi atunci dați-mi leul înapoi, nu prea mă interesează.’

Mi-l aruncă în silă pe tejghea. Am fost atât de șocată de dialog, nesimțire, atitudine, că m-a blocat și nu am mai știut să-i dau nicio replică. Întrebarea era: cum am trecut de la restul în bomboane / gume, șamd, la tupeul ăsta? Bineînțeles, nu-i vorba de 90 de bani, e vorba de principiu”, a scris Ramona Păuleanu

ADVERTISEMENT

Cine este, mai exact, Ramona Păuleanu

Ramona Păuleanu a devenit celebră după ce a lucrat la Protv ca reporter și ca prezentatoare a rubricii ”Meteo”. După ce a rămas însărcinată și , vedeta a stat departe o perioadă de lumina reflectoarelor.

ADVERTISEMENT

Din martie, a revenit pe sticlă semnând cu postul concurent Protv-ului, Antena 1. Și aici prezintă știrile meteo. Pe lângă jurnalism, Ramona Păuleanu se ocupă și de afaceri imobiliare.