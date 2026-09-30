Ramona Păun, însărcinată pentru prima oară la 40 de ani cu nepotul celebrului actor

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Moderatoarea știrilor din sport, Ramona Păun, le-a dat o veste uriașă celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. Frumoasa brunetă a anunțat că este însărcinată pentru prima oară, la doar câteva luni după ce a împlinit 40 de ani.

Ramona Păun este însărcinată cu primul copil

E dar este extrem de discretă cu viața privată. Ramona Păun are o carieră impresionantă și un partener de viață care o susține în tot ce face. Se iubește de mai bine de 10 ani cu nepotul lui George Mihăiță, însă . Ceremonia nu a avut loc în România.

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Evenimentul special s-a desfășurat în New York, unde cuplul mai fusese anterior în vacanță. Imaginile din ziua cea mare i-au cucerit pe internauți, fotografiile fiind de-a dreptul spectaculoase. Acum, moderatoarea știrilor din sport a anunțat că traversează una dintre cele mai frumoase perioade alături de soțul său, Cosmin.

Vedeta este însărcinată pentru prima oară, cu toate că vorbea despre copii în urmă cu multă vreme. Își dorește de mulți ani să fie mamă, dorința urmând să i se îndeplinească în curând. Momentan, nu a dezvăluit în ce trimestru se află, dar sarcina pare destul de evoluată. „Începutul tuturor lucrurilor”, este mesajul simplu și la obiect lăsat de Ramona Păun, în dreptul imaginilor de pe Instagram.

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Descrierea este însoțită de o inimă, cele trei cuvinte folosite de frumoasa jurnalistă primind numeroase reacții și comentarii de la colegii de breaslă, dar și de la diverși admiratori. Bianca Pena și Majda Aboulumosha au felicitat-o pe Ramona Păun, în timp ce Viviana Sposub i-a scris: „Awww! Felicitări!”.

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Pandemia le-a stricat planurile de nuntă

Într-un interviu acordat postului pentru care lucrează Ramona Păun a explicat de ce a amânat nunta cu Cosmin Mihăiță. Superba moderatoare ar fi vrut să facă cununia într-o destinație specială din Belgia, dar nu a putut să facă acest lucru. Apoi, ceremonia a fost întârziată din cauza pandemiei de coronavirus din anul 2020.

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„Ne-am dorit foarte mult să mergem să facem cununia religioasă și civilă în Bruges, acolo unde m-a cerut de soție, dar, din păcate, nu se poate, pentru că nu suntem cetățeni belgieni. E imposibil. Am crezut că e posibil, am auzit de o experiență similară a unor cunoștințe și chiar eram foarte încântați.

Ni s-au tăiat brusc aripile când am vorbit la ambasadă. Ne reorganizăm cumva, în principiu mi-ar plăcea să fie un mix între o deplasare în străînătate și o petrecere aici”, declara în anul 2022, Ramona Păun, relatează . În schimb, jurnalista s-a căsătorit în orașul visurilor sale, New York.