Ramona Prodea, soția lui Jorge, nu mai doarme nopțile de când e Survivor România! Ce spune despre scandalurile dintre Faimoși

În tabăra Faimoșilor de la Survivor au apărut mai multe tensiuni. Ada Dumitru i-a cerut socoteală lui DOC pe de o parte, iar pe cealaltă parte, cântărețul a mutat discuția spre Jorge, acuzat pe nedrept de Vica și Ionuț Iftimoaie.

Tensiunile din tabăra Faimoșilor la Survivor România 2023 în au în centru pe DOC

Ediția de miercuri, 25 ianuarie 2023, a emisiunii Survivor România 2023 a adus în centrul atenției câteva conflicte apărute în tabăra Faimoșilor.

Ada Dumitru a fost deranjată de faptul că DOC ține să comenteze ceva despre fiecare dintre ei, așa că a preferat să discute lucrurile pe față, însă situația a degenerat. Mai mulți concurenți s-au plâns de faptul că artistul

Mama Faimoasei, Iulia Dumitru, și cea mai bună prietenă au fost invitate în emisiunea La Măruță, pentru a explica cum se vede de acasă atitudinea Adei. Acestea au remarcat faptul că tânăra își păstrează pozitivitatea și generozitatea și nu lasă micile dispute să o enerveze, ceea ce le bucură.

„Nu sunt șocată. Remarc faptul că a zis că-i place de DOC și că-l apreciază. Asta este important. Eu ce văd acolo e că se întâmplă lucruri bune și văd ca Ada nu intră la…

Pe toți ne enervează ceva în viața asta, dar ea este o fire extrem de pozitive și vede, din fericire, partea bună. Așa e ea, o fire generoasă”, a spus mama Adei Dumitru.

Jorge, numit „șerpălău”. Ilinca, fiica vitregă a Faimosului: „DOC îi ia pe toți la rând”

De asemenea, Jorge s-a trezit fără voia lui în mijlocul unui conflict. Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie l-au acuzat că-i bârfește și încearcă să-i dezbine, moment în care DOC a intervenit, susținându-i și aruncându-i lui Jorge cuvinte grele.

Rapperul l-a numit „șărpălău”, însă prezentă și ea în emisiunea de la Pro TV, consideră că DOC nu a făcut altceva decât să mute atenția de pe el. De asemenea, a ținut să precizeze că situația soțului său s-a rezolvat până la final.

„Eu am fost ușurată după această dispută. Nu ați arătat acum nici partea finală în care Vica își cere scuze lui Jorge pentru că a fost o neînțelegere și că i s-a spus, de fapt, nu fost Jorge cel care a spus. Apropo de discuția cu DOC, a fost fericit să mute discuția de la el la Jorge. A fost ușurat, a pasat pisica”, spus Ramona Prodea.

Pe de altă parte, Ilinca, vitregă a concurentului de la Survivor România 2023, nu a fost la fel de blândă și a afirmat că, din punctul său de vedere, DOC nu face decât să arunce cuvinte în stânga și în dreapta.

„El cred că e șocat. El nu e o persoană conflictuală, lui îi place să evite chestia asta. Și cred că Ionuț și Vica, fiind două capete mai tari l-au găsit pe Jorge veriga mai pacifistă. DOC oricum am văzut că-i ia pe toți pe rând. Zice cuvinte la întâmplare, nu cred că le gândește foarte mult”, a spus Ilinca.

Ramona Prodea: „Sunt într-o permanentă stare de emoție și alertă”

Pe de altă parte, Ramona Prodea a dezvăluit că de când Jorge a plecat la Survivor România, trăiește într-o continuă neliniște, care nu o lasă să doarmă prea mult.

„Mă trezesc cu această neliniște. În momentul în care am deschis ochii, gata, am simțit această emoție în piept. Nu știu ce e, nu am trăit-o până acum în nicio situație din viața mea. Sunt într-o permanentă stare de emoție și alertă, agitație, dar în modul pozitiv. Mi se pare că trăiesc la maxim și pare că sunt și mai mult prezentă acum în viața mea, în viața copiilor, la job-ul pe care-l am.

Noaptea la fel, îmi ia ceva timp să adorm, pentru că după emisiune am așa…palpitații. Foarte greu adorm, am ajuns să dorm câteva ore pe noapte. Este din cauza situației în care suntem puși cu toții. N-am mai fost niciodată despărțiți atât de mult fără să comunicăm deloc. Sunt bucuroasă că-l văd bine”, a mărturisit soția lui Jorge.

Printr-o situație similară trece și mama Adei Dumitru, care a dezvăluit că nu este îngrijorată, dar că uneori se trezește că vrea să o sune pe fiica sa.

Cine este DOC, „mărul discordiei” de la Survivor România 2023, din tabăra Faimoșilor

DOC, concurentul pe care Faimoșii l-au identificat Maria Lungu din tabăra lor, pentru că ar avea tendința să creeze conflicte, și activează în domeniul muzicii de mai bine de 25 de ani. Acesta este rapper, compozitor și producător de înregistrări, iar ceea ce l-a adus în atenția publicului comercial a fost colaborarea cu Smiley pentru piesa Pierdut buletin.