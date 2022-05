Randi împlinește 39 de ani. De ce nu are iubită cântărețul: “Am nevoie de ceva în care eu nu cred, de un miracol!”

Astăzi, de ziua lui, Randi recunoaște faptul că, la 39 de ani, își dorește foarte mult o familie, dar spune că a ajuns la concluzia că nu știe ce este dragostea adevărată. Cu cât a citit și a trăit mai mult, cunoscutul cântăreț simte că are nevoie de un miracol pentru a-și întâlni jumătatea.

Ce spune Randi despre iubire la 39 de ani: “Recunosc cinstit că sunt și suntem prea imaturi, superficiali, nepregățiți și grăbiți”

Pe dată de 23 mai, acum 39 de ani, se năștea la Pitești Randi, celebrul cântăreț și producător muzical. Visător, Inimi, Vagabondul vieții mele sau Până vara viitoare sunt doar câteva din zecile de single-uri lansate în cariera lui. Dar astăzi, de ziua lui, îl vom cunoaște mai bine pe Andrei Ropcea, într-un interviu special pentru FANATIK.RO. Astăzi Randi ne vorbește despre ziua când s-a îndrăgostit prima dată și despre cum ar trebui să fie femeia alături de care să-și întemeieze o familie. Ne spune care este cea mai mare dorință a lui și care sunt lucrurile care-l fac cu adevărat fericit. Ne dezvăluie cât este de jucăuș alături de nepoții lui și ce surprize muzicale pregătește anul acesta.

ADVERTISEMENT

La mulți ani, Randi! Vreau să te întreb care este cea mai mare și mai sinceră dorință de ziua ta?

-Singură dorință pe care o am mereu este să rămânem sănătoși, motivați și la fel de inspirați mereu. Am spus-o la plural, pentru că îmi include atât familia cât și prietenii.

ADVERTISEMENT

Randi, despre dorințele sale: “Faptul că nu am încă o familie este evident ceva ce-mi doresc foarte mult”

Ce nu ai reușit să faci și-ți dorești, pe plan personal, până la 39 de ani?

-Pentru mine, muzica a fost mereu ceva personal, intim, așa că dorințele mele cele mai arzătoare tot înspre muzică se îndreaptă. Binențeles, faptul că nu am încă o familie este evident ceva ce-mi doresc foarte mult, însă mai mult îmi doresc să scot un proiect. Este ceva la care lucrez de ceva vreme și vreau să devină o senzație internațională.

Ce proiecte și planuri ai pentru anul acesta?

-Îmi doresc mult să lansez un proiect de muzică electronică, la care lucrez de ceva ani și să încep un nou drum în viața mea, pentru că viața mea are nevoie de nou.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Randi desfigurat în copilărie

Cum a fost copilăria ta? Ce năzbâtii făceai?

-Copilăria mea nu a fost cu mult diferită de cea a tuturor copiilor din anii aia. Erau multe lipsuri însă trăiam real, ne jucam sub cerul liber de dimineață până seara și eram conectați la ceea ce contează cu adevărat. Nu eram genul care să le dea bătăi de cap părinților, însă e adevărat că de câteva ori m-am întors acasă tăiat și lovit. Țin minte o săritură dintr-un copac care m-a desfigurat în două minute, în drumul de la grădiniță până acasă. Eram atât de rău lovit la față, încât nu mai vedeam cu ochiul stâng și a trebuit să-l mint pe tata doar că să n-o mai încasez încă o dată acasă.

Ce fel de elev a fost Randi: “Eram genul de revoluționar care, atunci când vedea o nedreptate, nu putea să tacă din gură”

Cum te țin minte colegii și profesorii din liceu? Erai cuminte sau făceai numai nebunii?

-Cred că despre percepția lor despre mine ar intrebui întrebați ei. Eu îmi aduc minte că eram foarte concentrat pe muzică și pe lucrurile pe care le aveam de făcut. Nu îmi puteam permite să fac mari nebunii pentru că mama era profesoară și preda la un etaj mai jos de clasa mea. Ce țin însă foarte bine minte este că eram genul de revoluționar care, atunci când vedea o nedreptate, nu putea să tacă din gură.

ADVERTISEMENT

“Am fost un copil docil, calculat și foarte înțelegător”

Cum a fost și este relația cu fratele tău? Cum era când erați mici?

-Acum ne înțelegem aproape perfect și în afaceri și în familie. Înainte, când eram mici și încă ne căutam pe noi înșine, aveam destul de des divergențe, însă minore și irelevante. Diferența dintre noi este de 4 ani și el a ajuns mai repede la perioada aceea de conturare a personalității, când te simți un rebel greu de înțeles.

ADVERTISEMENT

Îți mai aduci aminte vreo întâmplare de neuitat?

-Nu prea făceam din astea împreună, eram foarte diferiți. Eu am fost mereu copilul docil, calculat și foarte înțelegător, iar el cel nonconformist, care le dădea bătăi de cap alor mei.

“În public, prima oară în viața mea, am cântat doar la pian”, își aduce aminte Randi de începutul carierei sale

Mai ții minte când ai cântat prima dată, atunci când erai mititel? Ce au spus părinții tăi?

-Prima dată când am cântat în public, am cântat la pian și bineînțeles că a fost sub îndrumarea și susținerea părinților. Au fost mereu alături de mine, m-au înțeles. Abia la liceu am început să compun muzică ușoară și să cânt local, pe scene mici prin orașul natal, Pitești. Ai mei au înțeles potențialul și ceea ce-mi doresc să fac, au înțeles că muzica este viața mea. Așa că m-au susținut necondiționat atunci când am venit în capitală și am pus bazele proiectului Morandi alături de Marius Moga.

Îți mai aduci aminte ce ți-ai cumpărat cu primii bani făcuți din muzică?

-Știu sigur că pe vremea aceea eram și mai obsedat de haine decât sunt acum și am mers la mall ca să-mi fac un cadou. Nu am fost și nu sunt deloc risipitor, chiar dacă eram la început, și îmi calculam destul de bine felul în care îmi cheltuiam banii.

Când te-ai îndrăgostit prima dată ? Mai ții minte cum o chema, cum ai încercat s-o impresionezi?

-Cred că o chema Emilia și să-mi fie rușine dacă nu e așa! Era eleva tatălui meu, care preda la alt liceu, și câteva luni am simțit acei fluturi în stomac, pentru prima dată. S-o impresionez nu îmi propusesem, era ceva de neconceput, și nici nu prea aveam mijloacele necesare atunci.

Ce spune Randi despre iubirea adevărată: “Aș avea nevoie de un miracol”

Ai declarat, într-un interviu, că nu ai iubit niciodată până acum, chiar dacă ai spus cuvintele. Ce simți că ar trebui să se întâmple ca să iubești cu adevărat?

-Cred că întrebarea asta e valabilă pentru 99% din oamenii de pe pământ. Cu cât trăiesc mai mult, citesc, cu cât ințeleg și experimentez, ajung la concluzia că nu știm ce e. Recunosc cinstit că sunt și suntem prea imaturi, superficiali, nepregățiți și grăbiți ca să înțelegem profunzimea iubirii. Cred că aș avea nevoie de ceva în care eu nu cred, aș avea nevoie de un miracol.

Cum ar trebui să fie femeia cu care să vrei să te căsătorești și să întemeiezi o familie?

-Dacă aș fi știut până acum, probabil că aș fi fost acolo deja. Căsătorit și cu copii. Cred că îmi doresc același complex de calități umane pe care și le dorește orice om normal. Dincolo de ele, o să las viața să mă surprindă.

Randi are doi nepoți: ”Ne distrăm ca trei copii de aceeași vârstă”

Cum este unchiul Randi? Cum te distrezi cu nepoții tăi?

-Îmi iubesc enorm nepoții. Noi ne distrăm ca trei copii de aceeași vârstă. Când ne apucăm de jocuri, nu există nici o diferență între noi și realizez cât de frumos și vital e să nu uiți de copilul din tine. Jocurile noastre sunt spontane și improvizate și de aici vin și umorul și plăcerea de a le juca.

Eșți un artist foarte cunoscut, ai un succes fantastic. A existat vreodată un moment în care celebritatea să ți se “urce” la cap?

-Educația de acasă m-a ferit de scăpările de genul asta. Ba și mai mult, succesul m-a făcut mai conștient și mai modest decât eram. În esență, sunt extrem de recunoscător pentru tot ceea ce am.

“Nu aș putea niciodată să iau nimic din ceea ce nu merit și nu e muncit de mine”

Ce crezi că nu ai face niciodată pentru bani?

-Păi cred că e o lista foarte lungă. Dacă ar fi să mă gândesc și să aleg ceva rapid, aș spune că nu aș putea niciodată să iau nimic din ceea ce nu merit și nu e muncit de mine. Am fost educat în așa fel încât să simt satisfacție doar atunci când depun efort pentru ceea ce-mi doresc să am, să nu iau niciodată nimic de-a gata.

Cum reacționezi când te enervezi?

-Sincer, mă enervez rar și-mi trece repede. Am avut, ca orice om, momente în care nu am putut să-mi țin nervii în frâu și m-am simțit ca un animal, am avut remușcări, nu mi-a plăcut deloc de mine. Însă acele timpuri au trecut de mult.

Randi, despre fericire: “Fără să creez, m-aș pierde și nu m-aș mai găsi”

Care sunt lucrurile care te fac, cu adevărat, fericit?

-Evident că familia și prietenii sunt motoarele care îmi dau putere și motivație. Așa ar trebui să fie normal pentru toată lumea. Un alt motor, pentru mine, e creația. Fără să creez, m-aș pierde și nu m-aș mai găsi! Mi se pare că primul și cel mai important rol al omului e să creeze, să aducă bucățele de puzzle în acest mare și misterios scenariu.

Care a fost cel mai rău moment din viața ta?

-Nu pot să-mi amintesc așa ceva, pentru că nu am avut. Mici supărări cu toții avem, însă drame cu adevărat nu am trăit. Sau poate că le-am trăit însă în interiorul meu le-am văzut sensul și le-am diminuat efectele. Ori sunt un norocos care nu a fost lovit încă de drame și nenorociri.

Care este cel mai mare regret al tău, pe plan personal?

-Nici aici nu pot răspunde direct, pentru că nu trăiesc deloc cu regrete. A trăi cu regrete înseamnă a nu vedea minunea vieții și multitudinea de posibilități pe care viața le pune zi de zi în fața ta. Eu sunt un recunoscător și recunoștința aduce pace, liniște și deschide uși neașteptate.