Ranfluarea remorcherului scufundat la Midia, aproape de faza operațională. Tragediile din trecut obligă la măsuri maxime de siguranță

Compania selectată pentru ranfluarea remorcherului scufundat a finalizat prima etapă de mobilizare în România a echipamentelor şi personalului care să se ocupe de dificila operaţiune. Nava multirol Yogi, specializată în suportul operațiunilor subacvatice și al scufundărilor la mare adâncime, a ajuns în portul Midia având la bord toate utilajele şi aparatura necesare pentru intervențiile ce vor fi efectuate în toate etapele operațiunii, de la inspecții şi transferul lichidelor de la bord, până la scoaterea la suprafaţă a epavei.

ARAS Salvage a trimis în România echipamente pentru scoaterea la suprafaţă a remorcherului

ARAS Salvage a trimis în România 20 de specialişti, scafandri şi personal tehnic, care au început deja pregătirea şi coordonarea operaţiunilor. De altfel, cu sprijinul echipei de scafandri a Midia Marine Terminal a fost efectuată o primă inspecţie tehnică a remorcherului, pentru a stabili în detaliu poziţia remorcherului şi pentru pregătirea, într-o primă fază, a extragerii combustibilului şi a altor lichide poluante aflate la bordul navei scufundate. De asemenea, compania română a realizat imagini de ansamblu și scanări detaliate ale epavei, a facilitat dialogul dintre contractorul turc și autorități și a pus la dispoziția comisiilor tehnice și de anchetă toate informațiile solicitate.

mai aştepată autorizaţiile şi avizele din partea autorităţilor, iar la sfârşitul săptămânii se estimează că va începe prima etapă operaţională, aceea de recuperare a lichidelor și eventualilor poluanți din interiorul remorcherului. Această activitate depinde însă de condiţiile meteorologice şi de starea mării.

Trei scafandri au murit în timpul operaţiunilor de ranfluare a epavei navei Rostock

Luarea tuturor măsurilor de precauţie este prioritară într-o operaţiune care implică un asemenea grad ridicat de risc. Dincolo de toate, prioritară este securitatea celor implicaţi în ranfluarea remorcherului scufundat la 26 de metri. Experienţa ne-a arătat cât de periculoase sunt asemenea misiuni, nu mai puţin de trei scafandri pierzându-şi viaţa în operaţiunile de ranfluare a navei Rostock, eşuată la începutul anilor ’90 pe canalul Sulina.

Prima tragedie s-a produs în a doua zi a anului 2005. Britanicul Anthony James Eke (35 ani) lucra în interiorul epavei, unde încerca să îndepărteze din mâlul acumulat în cei 14 ani care trecuseră de la scufundarea navei, când tone de nisip şi aluviuni s-au prăbuşit peste el de pe pereţii sălii în care lucra. La doar zece luni distanță a murit și americanul John Whitekettle (48 ani). El se afla la mare adâncime, în interiorul ultimei secţiuni a epavei, unde manevra un aparat de sudură cu oxigen subacvatic cu care încerca să îndepărteze namolul foarte întărit, de consistența cimentului, care bloca tăierea și ridicarea bucății finale de navă. O explozie puternică l-a ucis pe loc, făcând inutilă intervenţia promptă a colegilor de la suprafaţă şi încercările de resuscitare.

Prima etapă operaţională ar putea începe la sfârşitul săptămânii

Ultima dovadă despre cât de periculoase sunt scufundările la mare adâncime a fost oferită săptămâna trecută de tragedia din Maldive, unde cinci oameni de ştiinţă italieni şi-au pierdut viaţa în timpul cercetării unei peşteri subacvatice. Mai mult decât atât, un scafandru militar din cadrul forţelor armate ale Maldivelor a murit sâmbăta trecută, în timpul operaţiunilor de căutare şi recuperare a trupurilor. El făcea parte dintr-un grup de opt scafandri militari cooptaţi pentru această operaţiune „high risk”, considerată periculoasă chiar şi pentru profesionişti. Cauza morţii sale a fost decompresia subacvatică, iar operaţiunea de căutare a fost imediat anulată.

Ţinând seama de aceste antecedente, securitatea celor implicaţi în operaţiunea de ranfluare a remorcherului este prioritară misiunii în sine. Midia Marine Terminal continuă să depună toate diligențele necesare pentru urgentarea etapelor operaționale, de mobilizare, autorizare și coordonare aferente recuperării poluanților și ranfluării remorcherului, dar startul operaţiunii va fi dat după ce compania şi contractorul turc se vor asigura că totul va decurge în cele mai depline condiţii de siguranţă, se arată într-un comunicat transmis public de către companie. O analiză preliminară indică faptul că prima etapă operaţională ar putea începe la finalul acestei săptămâni.

Cine sunt scafandrii specialiști care pot îndeplini misiunea cu riscuri reduse

, în condiții de siguranță, la 26 de metri adâncime, unde se află acum epava remorcherului scufundat. Cei care participă la operațiune trebuie să fie certificați pentru operațiuni de mare adâncime, de tipul celor care se folosesc în construcții offshore specifice industriei Oil&Gas. Aceștia trebuie să rămână la adâncime o perioadă lungă, pentru eventuale operații specifice de sudură, tăiere, prindere sau conectare a echipamentelor speciale folosite pentru eliberarea epavei de combustibili.

Mix-ul de abilități și experiență face ca numărul efectiv de scafandri specializați în asemenea operațiuni să fie unul redus. Scafandrii care sunt certificați să se scufunde la adâncimi recreaționale și nu au experțiență industrială, dublată de atestări profesionale nu vor putea participa la misiunea de ranfluare.