Rangers, eșec dureros înaintea duelului cu FCSB! Mesajul furios al fanilor și explicația lui Clement: „O mare dezamăgire”

Rangers a făcut un nou pas greșit în lupta la titlu în Scoția. Formația antrenată de Philippe Clement a pierdut în deplasare împotriva celor de la Kilmarnock, scor 0-1, în etapa a 8-a din Premiership. Scoțienii , joi, 24 octombrie, ora 22:00, în etapa a 3-a din grupa de UEFA Europa League.

Rangers, eșec dureros înaintea duelului cu FCSB! Mesajul furios al fanilor

Rangers a pierdut urma celor de la Celtic și Aberdeen în lupta pentru câștigarea titlului în Scoția. Echipa de pe Ibrox Stadium a pierdut la limită în deplasare contra celor de la Kilmarnock, scor 0-1. Singurul gol al meciului a fost marcat de Marley Watkins în minutul 87.

ADVERTISEMENT

Înfrângerea înregistrată duminică după-amiază . Suporterii care au făcut deplasarea în Kilmarnock au afișat un banner acid la adresa conducerii. Gestul fanilor lui Rangers vine chiar la un an de la instalarea lui Philippe Clement pe banca tehnică.

„Gestionarea defectuoasă a clubului Rangers trebuie să înceteze acum”, a fost mesajul de pe bannerul afișat de suporterii lui Rangers la duelul cu Kilmarnock. Rangers nu are, deocamdată, director executiv după plecarea lui James Bisgrove.

ADVERTISEMENT

Fostul director executiv de la Rangers a plecat în Arabia Saudită la începutul anului. Totodată, directorul sportiv al lui Rangers, Creag Robertson, a lăsat de înțeles că pleacă, în timp ce președintele John Bennett a demisionat din motive de sănătate.

Explicațiile lui Philippe Clement: „O mare dezamăgire”

Philippe Clement și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea suferită de Rangers, scor 0-1. Antrenorul belgian al vicecampioanei Scoției susține că mici detalii au dus la înfrângerea echipei sale la Kilmarnock.

ADVERTISEMENT

„Este o mare dezamăgire, desigur. După o primă repriză echilibrată, a doua repriză am dominat și am avut câteva ocazii bune. Am primit un gol surprinzător. Ar trebui să nu mai primim astfel de goluri și să ne descurcăm mai bine în viitor cu aceste mingi oarbe în spatele apărării.

Este vorba despre detalii. Deci, da, acestea sunt detalii, dar detalii importante. Și atunci putem reacționa și mai bine. Mici detalii și cu jucători noi. Deci trebuie să învățăm din asta, dar trebuie să jucăm mai bine decât am făcut-o astăzi. E clar și asta.

ADVERTISEMENT

Este o frustrare azi pentru că nu cred că acesta este jocul pe care echipa l-a arătat ​​în ultimele două săptămâni”, a declarat Philippe Clement la microfonul Sky Sports.

Ianis Hagi, suspendat cu Kilmarnock

Ianis Hagi a fost suspendat pentru partida cu Kilmarnock. Internaționalul român a primit cartonașul roșu în meciul cu St. Johnstone (2-0) de pe 6 octombrie. Hagi va absenta și la meciul cu St. Mirren, urmând să revină pe 30 octombrie contra lui Aberdeen.

În schimb, Ianis Hagi va fi eligibil pentru duelul cu FCSB din UEFA Europa League. În actuala stagiune, fiul lui Gică Hagi a bifat o singură apariție în tricoul scoțienilor.