Decarul echipei naționale nu a avut evoluții cu care să iasă în evidență la EURO 2024, iar cariera sa este acum într-o mare incertitudine. Ianis Hagi și Rangers se află în discuții legate de viitorul mijlocașului în Scoția.

Rangers s-a lămurit în privința lui Ianis Hagi: “Și-a jucat ultima șansă”

Așadar, se pare că Rangers a luat o și nu pare să fie una favorabilă pentru jucătorul României. Mijlocașul a fost împrumutat la Alaves sezonul trecut, unde nu a reușit să se impună.

La EURO 2024, Hagi a avut prestații bune, însă nu unele extrem de impresionante în cât cluburile de top să fie pe urmele sale. Acum, nici vicecampioana Scoției nu se grăbește să ia o decizie favorabilă pentru mijlocașul român.

Așadar, este posibil ca Ianis Hagi să se despartă de Rangers în această vară. Iar această concluzie vine din partea jurnaliștilor de casă ai clubului din Glasgow care nu par încrezători în continuarea decarului pe Ibrox.

“Rangers așteaptă o sumă de transfer și jucătorul un salariu mare. Hagi nu a revenit niciodată la cel mai bun nivel și nu a fost o surpriză când i s-a permis să plece vara trecută de către Beale, împrumutat un sezon la Alaves, unde s-a străduit să aibă un impact real.

Acum este vorba despre o înțelegere care să funcționeze pentru toată lumea, dar putem spune că Hagi și-a jucat ultima șansă pentru Rangers”, au scris cei de la .

Giovanni Becali, despre viitorul lui Hagi în Scoția

În cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA, : “Ianis mai are un contract de un an cu Glasgow Rangers. Nu știu când se va, și dacă se va prezenta la adunarea lotului.

E în prag de a pleca. Acum, am auzit și eu, aud și eu în stânga-dreapta, că mai multe echipe l-ar dori. În sensul că Glasgow poate vrea să recupereze ceva pe el. Ianis n-are un salariu mic la ei. Vom vedea, e timp.

De abia după acest european s-au deschis frontierele de transferuri, așa că vom vedea despre ce e vorba. Nu, la Galatasary în niciun caz. Nu, nu. Mourinho are alte gânduri, el ia niște jucători, nu vrea să cumpere.

Vrea jucători pe care îi cunoaște și împrumutați. Mourinho vrea să câștige cu jucători bine plătiți. Totul pe un an, împrumutați pe un an. Să câștige în primul an de contract campionatul în Turcia. După aceea, vom vedea”.