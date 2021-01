Raoul Baicu a ajuns vedetă datorită mașinii de 200.000 de euro! Dorian Popa a crezut că joacă la Juventus

Raoul Baicu (20 de ani), vârful Astrei Giurgiu, este noua vedetă a celui mai nou vlog realizat de Dorian Popa, unul dintre cei mai urmăriți artiști din țara noastră. Dorian a confundat echipamentul Astrei cu cel al lui Juventus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul a realizat un videoclip cu mașina fotbalistului, un Ferarri Portofino de 200.000 de euro, despre care cântărețul zice că este mașina sa favorită.

„Mi-a scris un băiat extrem de cool pe mail. Scrie că e Raoul Baicu și că are un Ferarri Portofino. Mi-a spus «Știu că e mașina visurilor tale și aș vrea să ne întâlnim ca să dai o tură cu ea, să vezi cum este.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Când am văzut pozele, am zis «Joci la Juventus?»”

Este a mea și ți-o pot da oricând. Vreau să facem o poză pentru mama mea”. Mai rar băieți ca Raoul. Am văzut că e fotbalist și joacă la Astra.

Când am văzut pozele, am zis «Joci la Juventus?», După am aflat că și Astra are dungi albe și negre. Ferrari Portofino este mașina pe care mi-o doresc”, a zis Dorian Popa în vlogul lui.

ADVERTISEMENT

După ce s-a văzut cu fotbalistul echipei din Giurgiu, Dorian Popa a fost încântat de mașina pe care o are acesta. „Ferrari Portofino e mașina care, la 200.000 de euro, are cel mai bun raport preț-opulență. Are toate extra opțiunile posibile. Un cauciuc costă 2.000 de euro. Dacă nu le pui pe cele speciale, pierzi garanția.

”Acum știu pentru ce muncesc”

Are un motor V8, cu 600 de cai putere și un motor de 4 litri. Mașina a avut 700 de kilometri la bord când a cumpărat-o și e «custom made». Cel de la Ferrari l-au felicitat pe Raoul pentru că a luat o mașină la un preț foarte bun. Mamă, acum știu pentru ce muncesc!”, a adăugat cântărețul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ferrari Portofino atinge suta de kilometri în 3,5 secunde și are o viteză maximă de 320 km/h. La 100.000 de mii de euro este cotat fotbalistul Astrei Giurgiu pe site-urile de specialitate. În două partide a evoluat fotbalistul în actuala stagiune din campionatul României.

Contractul jucătorului cu Astra expiră pe 30 iunie 2023. De-a lungul timpului, Baicu a mai evoluat și pentru Universitatea Craiova între ianuarie 2018 și ianuarie 2020. Baicu a mai deținut și o mașină de 50 de mii de euro, dar a vândut-o în urmă cu ceva timp.

ADVERTISEMENT