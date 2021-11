Raoul, condamnare cu suspendare după ce a condus fără permis. Ce au cerut procurorii

Raoul poate răsufla ușurat. Artistul a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins conducând fără permis.

Procurorii ceruseră o condamnare cu executare, pentru că artistul a săvârșit mai multe fapte asemănătoare.

Judecătorii au respins însă cererea procurorilor.

și-a aflat sentința definitivă după doi ani de proces, Judecătoria Cluj Napoca l-a condamnat pe cunoscutul artist la aproape doi ani de închisoare cu suspendare și patru luni de muncă în folosul comunității după ce a fost prins conducând fără permis.

“Aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 1 an și 6 luni închisoare la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii în valoare de 20.000 lei.

Menține suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare pe durata termenului de supraveghere de 2 ani (calculat începând de la data de 20.11.2017, care este data la care a rămas definitivă sentința penală nr.916/27.06.2017 a Judecătoriei Constanța), așa cum a fost dispusă prin sentința penală nr.1413/11.09.2018 a Judecătoriei Brăila.

Obligă pe inculpat la plata sumei de 500 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare în favoarea statului”, se arăta în decizia de atunci.

Procurorii au fost nemulțumiți și au atacat sentința. Aceștia au cerut o pedeapsă cu executare, pentru că artistul are foarte multe fapte asemănătoare la activ. Magistrații au respins însă cererea și au dat o sentință definitivă.

“Respinge ca nefondat apelul promovat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca împotriva sentinței penale nr. 430 din 22.06.2020 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Cheltuielile judiciare suportate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă”, a decis Curtea de Apel Cluj.

Ce cazier are Raoul

Cântărețul are cazierul său fiind de-a dreptul impresionant. Are două condamnări cu suspendare sub supraveghere în Județele Brăila și Constanța și și peste 8 amenzi penale.

Raoul a recunoscut că a condus fără permis și a fost oprit de mai multe ori de Poliție. Artistul le spunea polițiștilor că nu are permisul la el și de cele mai multe ori scăpa.

Doar că atunci când oamenii legii verificau în baza de date aflau că de fapt, artistul avea permisul suspendat și astfel se mai alegea cu o amendă penală.

“Mai mult, toate citațiile erau transmise la o adresă la care eu nu mai locuiesc de ani de zile. Avocatul meu a făcut muncă de detectiv, ca să găsească toate dosarele penale pe care le aveam, fiindcă eu nu fusesem anunțat de existența lor.

Am făcut și muncă în folosul comunității, am plătit și amenzi de zeci de mii de lei… După condamnare, am permisul anulat, așa că trebuie să dau din nou examen pentru obținerea lui”, povestea Raoul pentru spynews.ro.