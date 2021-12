Raphael Varane, ”război” cu suporterii lui Real Madrid: ”Niciodată nu te felicită”

Internaționalul francez a ales să semneze din postura de jucător liber de contract cu Manchester United și încasează un s .

Din nefericire pentru el, campionul mondial s-a accidentat la inghinali la începutul lunii noiembrie în timpul unui meci cu Atalanta Bergamo din Champions League.

Suporterii lui Real Madrid, criticați de Raphael Varane

Raphael Varane a jucat timp de 10 ani la Real Madrid, acolo unde a făcut pereche de fundași centrali cu un alt jucător care i-a părăsit pe ”galactici” în această vară, Sergio Ramos, dar niciodată nu s-a simțit apropiat de suporterii de pe Santiago Bernabeu.

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, apărărtorul francez în vârstă de 28 de ani a ținut să precizeze că fanii ”blanco” nu știu să aprecieze trofeele câștigate de echipă și vor tot timpul mai mult.

”După câștigarea Ligii Campionilor, fanii nu te felicită. Îți spun doar: ‘Foarte bine, următorul trofeu’. Știu despre ce vorbesc, nu am câștigat o singură dată, am câștigat de patru ori Liga Campionilor și au spus mereu același lucru”, a declarat Varane, conform .

Varane vrea mai mult timp liber pentru jucători

Stoperul francez s-a arătat extrem de mâhnit de faptul că nu a putut să se bucure de tot ce a realizat în cariera sa, deoarece timpul a fost scurt și imediat după ce a câștigat un trofeu trebuia să se întoarcă la antrenamente.

”Uneori cred că trebuie să te bucuri de ceea ce ai reușit, mai ales dăcă ai făcut un lucru foarte bine. Noi am făcut-o de mai multe ori, dar nu am avut timp să sărbătorim.

De exemplu, după ce am cucerit ultima dată Liga Campionilor am avut de pregătit Cupa Mondială. Uneori îmi doream să apăs pe butonul de pauză și să am timp să sărbătoresc succesele”, a mai spus Raphael Varane.

Mentalitatea face diferența

Fundașul central francez care a câștigat tot ce se putea câștiga cu a explicat de ce a ales să nu-și prelungească înțelegerea și care a fost motivul pentru care a venit la Manchester United.

”Real Madrid este un club special, pentru că are această mentalitate de a câștiga tot timpul. Este o mentalitate foarte diferită. De aceea am vrut să schimb aerul. Nu pentru că nu mi-a plăcut această mentalitate sau pentru că este proastă. Dimpotrivă, este o mentalitate foarte bună, dar mi-am dorit ceva diferit.

Pentru acest club este important să fii în vârf. Este o mare provocare. O provocare care m-a motivat și pe mine. Am câștigat totul la Madrid, așa că am căutat altceva. Am vrut să apăr istoria unui alt club mare”, a încheiat Varane.