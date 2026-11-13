Raphinha a cedat! Starul Barcelonei, cuprins de lacrimi înainte de meciul Braziliei: „Suntem oameni!”

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Japonia și Brazilia vor disputa un amical sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 12:15, iar Raphinha a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei. În timpul discuției cu jurnaliștii, sud-americanul a vorbit despre numărul exagerat de meciuri pe care jucătorii trebuie să le joace și a fost vizibil emoționat după ce a fost ținta criticilor în ultima vreme.

Raphinha, moment emoționant la conferința de presă! De ce a fost cuprins de lacrimi

Raphinha este unul dintre fotbaliștii care au explodat la o vârstă destul de înaintată. Deși el făcea o treabă bună la echipele din trecutul său, Sporting Lisabona, Rennes sau Leeds, brazilianul a intrat în centrul atenției abia după transferul la Barcelona, Totuși, acest lucru nu se poate spune și despre Raphinha de la naționala Braziliei, unde nu a avut același aport ca la formația antrenată de Hansi Flick.

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Mai mult decât atât, Tocmai din această cauză, ținând cont că ultimele meciuri din reprezentativa Selecao nu au fost tocmai bune pentru condiția sa fizică, sud-americanul i-a cerut lui Ancelotti să nu îl forțeze extrem de tare în meciurile viitoare, mai ales că urmează o serie de partide amicale. Bineînțeles, cererea sa s-a propagat rapid în presa sportivă din Brazilia, care a lansat contraatacuri dure. Numărul uriaș de meciuri pe care un fotbalist de nivel înalt trebuie să le joace într-un sezon a devenit unul uluitor, direct proporțional cu remunerațiile actuale, însă Raphinha a explicat că, totuși, trebuie să aibă grijă la condiția sa fizică. În timp ce explica aceste lucruri la conferința de presă, brazilianul s-a emoționat. Cu ochii înlăcrimați, starul Barcelonei a avut nevoie de 20 de secunde de pauză pentru a-și putea relua discursul.

Ce a spus Raphinha, de fapt, la conferința de presă

De fapt, declarația care a stârnit valul de critici a fost următoarea: „Știe că trebuie să-mi gestioneze minutele de joc (n.r. – Carlo Ancelotti) și că o accidentare m-ar face să ajung într-o stare mai proastă la următoarea pauză internațională. Am vorbit cu el, mă simt foarte bine, dar încă nu sunt sută la sută. Încerc să fac tot ce este posibil pentru a fi într-o formă fizică cât mai bună”.

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Ulterior, după ce a devenit o țintă pentru presa din Brazilia, Raphinha a venit în fața jurnaliștilor și a explicat ce a vrut să spună prin acele cuvinte: „În acel moment, când am fost întrebat și am răspuns, am crezut că am fost clar în ceea ce voiam să transmit. Cel puțin în mintea mea, lucrurile păreau clare. Având în vedere tot ce am pățit în ultimele trei convocări, cu trei accidentări aproape în aceeași zonă a piciorului, ceea ce am vrut să spun a fost, pur și simplu, că trebuie să am grijă de mine. Evident, nu vreau să mă accidentez din nou. Vreau să fiu disponibil nu doar pentru echipa națională, ci și pentru Barcelona. Ceea ce am vrut să spun a fost, pur și simplu, că trebuie să am grijă de mine. Evident, nu vreau să mă accidentez din nou.

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Este firesc ca o critică să ne afecteze. Suntem oameni și, oricât am încerca, anumite lucruri ne ating. Este normal. Oricine s-ar afla în locul meu și ar primi critici, deși știe că dă totul, ar fi afectat. Trebuie să fim pregătiți pentru critici. Să reprezinți Brazilia este ceva extraordinar de important. Din păcate, atunci când nu suntem bine din punct de vedere fizic, nu putem juca nici aici, nici la club. Am spus și că, atât timp cât corpul îmi permite, voi da întotdeauna tot ce am mai bun. Când voi simți că nu mai pot da randament din punct de vedere fizic, voi fi primul care se va retrage, pentru că sunt foarte autocritic. Da, declarațiile mele au avut un ecou negativ, deși în acel moment am crezut că m-am exprimat suficient de clar. Dar, din păcate, face parte din joc”, a mai spus Raphinha, conform

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Starul Barcelonei, afectat de accidentarea de la Campionatul Mondial

Brazilia nu a mers decât până în optimile de finală la Campionatul Mondial din 2026, iar Raphinha nu a putut să-și ajute prea mult colegii, întrucât a suferit o accidentare musculară încă din faza grupelor, în meciul cu Haiti. Bineînțeles, starul catalanilor regretă enorm acel episod:

„A fost, în mod special, foarte frustrant. Era un moment important în viața mea și pentru echipa națională, iar eu nu mă simțeam sută la sută din punct de vedere fizic. Am jucat doar două meciuri pentru Barcelona după accidentarea suferită împotriva Franței, în pauza internațională anterioară Cupei Mondiale. Când ești pe teren, nu te gândești la dureri, ci vrei să dai tot ce ai mai bun. Întotdeauna dau sută la sută. De multe ori, medicii și fizioterapeuții îmi cer să o iau mai ușor, dar nu-mi pot schimba stilul de joc. Însă corpul resimte efortul și are nevoie de timp pentru a se recupera. A fost frustrant”

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Încă de la prima dată când am îmbrăcat tricoul echipei naționale, mi-am exprimat foarte clar dorința de a fi aici. Nu am renunțat niciodată la naționala Braziliei și am făcut întotdeauna tot ce mi-a stat în putință pentru a fi prezent. Uneori, nu am putut veni, dar am făcut mereu tot ce depindea de mine pentru a fi aici și pentru a îmbrăca tricoul naționalei. Pentru mine, a fost întotdeauna o onoare și un privilegiu și așa va fi mereu. Acest lucru nu se va schimba, indiferent cât timp voi mai fi aici”, a conchis brazilianul.