Raphinha, gesturi ostentative după Atletico – Barcelona 1-2, apoi i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Clement Turpin: „Ni s-a furat această dublă manșă”

ADVERTISEMENT

Barcelona a întâlnit-o pe Atletico Madrid în sferturile de finală ale UEFA Champions League. Partida tur s-a terminat în favoarea formației din capitala Spaniei, scor 2-0, ca returul să fie adjudecat de catalani, scor 2-1. De menționat este faptul că Hansi Flick a avut câte un jucător eliminat în ambele manșe, iar prima partidă a fost arbitrată de Istvan Kovacs, ca la duelul decisiv să se afle la centru Clement Turpin.

Raphinha a răbufnit după ce Barcelona a fost eliminată din Champions League

Primul meci din optimi a avut o desfășurare inedită. Pau Cubarsí a fost eliminat de Istvan Kovacs în minutul 44, după un fault din poziție de ultim apărător. La faza imediat următoare, Atletico Madrid a punctat prin Julian Alvarez, iar scorul final a fost 2-0 în favoarea elevilor lui Diego Simeone. Catalanii au sperat că pot întoarce scorul în manșa retur, ba chiar au avut 2-0 în minutul 24, .

ADVERTISEMENT

Raphinha, unul dintre cei mai în formă jucători din lume, a fost indisponibil pentru meciurile cu Atletico Madrid. Starul brazilian a criticat dur arbitrajul din ambele manșe după eliminarea din UEFA Champions. În relief au fost scoase eliminările atât din tur, cât și din retur, iar atacantul a transmis că nu s-a dorit ca Barcelona să avanseze în semifinalele competiției. Înainte să „explodeze”, Raphinha a făcut o serie de gesturi chiar în fața fanilor lui Atletico Madrid cu mesajul: „Vă duceți acasă în runda următoare”.

„E un meci furat. Să faci o greșeală e omenește, dar să se întâmple același lucru și în al doilea meci? Am jucat foarte bine, dar această dublă manșă ni s-a furat. Arbitrajul a fost groaznic, deciziile pe care le-a luat arbitrul au fost incredibile. Atletico a comis nenumărate faulturi și arbitrul nu a scos nici măcar o dată cartonașul galben. Chiar vreau să pot înțelege de ce i-a fost teamă că Barcelona ar putea trece mai departe în această dublă”, a declarat Raphinha, potrivit .

ADVERTISEMENT

🚨🏡 Raphinha to Atletico Madrid fans on DAZN cameras: “You’re going home [next round]”. 🎥 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Barcelona, reclamație contra lui Istvan Kovacs

, la o zi după meciul pierdut pe Camp Nou contra lui Atletico Madrid. Catalanii sunt de părere că „centralul” din Carei nu a respectat regulamentul competiției, iar în minutul 54 al partidei tur, un jucător al rivalei trebuia să fie eliminat, ca mai apoi să fie dictat un penalty. În altă ordine de idei, forul european i-a dat dreptate lui Istvan Kovacs, astfel că arbitrul român nu va avea de suferit.

ADVERTISEMENT

„FC Barcelona informează că serviciile juridice ale clubului au depus o plângere la UEFA astăzi (n.r. joi, 9 aprilie) cu privire la evenimentele din prima manșă a sferturilor UEFA Champions League contra lui Atletico Madrid. Clubul consideră că arbitrajul nu a respectat regulamentul în vigoare, influențând direct modul în care a evoluat jocul și rezultatul.

ADVERTISEMENT

Reclamația se concentrează pe o acțiune specifică. În minutul 54 al meciului, după ce jocul fusese reluat într-un mod corect, un jucător advers a ridicat mingea cu mâinile fără ca penalty-ul corespunzător să fie acordat. FC Barcelona înțelege că această decizie, împreună cu lipsa gravă de intervenție a VAR, reprezintă o eroare majoră. În consecință, clubul a solicitat ca o investigație să fie deschisă, accesul la dialogul dintre arbitri și, acolo unde este cazul, recunoașterea oficială a erorilor și adoptarea măsurilor relevante.

În aceeași ordine de idei, FC Barcelona consideră că nu este prima dată în edițiile recente ale UEFA Champions League când decizii incredibile de arbitraj au avut un efect negativ asupra echipei, creând un dublu standard clar și împiedicând concurența cu alte cluburi în condiții de concurență echitabile”, a transmis gruparea catalană pe .