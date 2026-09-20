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Raphinha este de neoprit! Brazilianul a marcat al doilea hat-trick consecutiv în La Liga

Barcelona a învins Sevilla, 3-1, grație hat-trickului marcat de Raphinha. Brazilianul are un început de sezon istoric și poate depăși un record stabilit de Lionel Messi.
Gabriel Neagu
20.09.2026 | 10:00
Raphinha este de neoprit Brazilianul a marcat al doilea hattrick consecutiv in La Liga
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Brazilianul Raphinha ajunge la două hat-trickuri consecutiver. sursa foto: hepta
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Barcelona continuă seria invincibilității și învinge pe Sevilla, în deplasare, pe stadionul ”Ramon Sanchez Pizjuan”, 3-1, în etapa 7 din La Liga. Raphinha, jucătorul care a dat un hat-trick împotriva lui Racing Santander, a repetat performanța.

Raphinha a marcat un nou hat-trick, cu Sevilla

Catalanii și-au arătat intențiile ofensive încă din debutul partidei. În minutul 7, Lamine Yamal a preluat balonul pe flancul drept și a reușit o cursă către zona centrală. Campionul mondial a șutat, de la aproximativ 30 de metri, însă mingea a lovit bara. Trei minute mai târziu, Yamal a centrat în careu pentru Pau Cubarsi. Fundașul, aflat pe linia careului de 6 metri, nu a putut relua pe spațiul porții.

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Sevilla a reușit să deschidă scorul, în ciuda desfășurării jocului. În minutul 19, Correia a centrat din marginea careului pentru Youssouf Fofana. Francezul a reluat cu capul, pe colțul scurt, și l-a învins pe Livakovic. Replica Barcelonei a venit după doar 2 minute. Rodri i-a pasat lui Raphinha, care l-a driblat pe Aoruna Sangante, și a egalat cu un șut la colțul lung, stabilind scorul pauzei.

La 6 minute după reluarea jocului, Lamine Yamal a intrat în careu și a centrat pe colțul scurt, de unde Raphinha l-a învins pe Vlachodimos. Tot brazilianul a semnat și ultima reușită a partidei, în minutul 68. Raphinha a scăpat din marcaj și a primit balonul de la Lamine Yamal. Fotbalistul naționalei ”Selecao” a trimis mingea peste portarul Sevillei și a realizat hat-trick-ul.

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Cifrele senzaționale ale lui Raphinha

Extrema catalanilor are un început de sezon senzațional și a strâns cifre uluitoare. În cele 8 partide disputate în toate competițiile, Raphinha a marcat 14 goluri. Singurul meci în care brazilianul nu a punctat a fost contra celor de la Levante, în deplasare, 4-2. Mai mult, Raphinha a reușit al doilea hat-trick consecutiv, după ce reușise să marcheze de 3 ori contra lui Racing Santander.

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Fotbalistul are o medie de un gol la fiecare 44 de minute. Asta înseamnă că, până la sfârșitul sezonului, sud-americanul ar putea depăși recordul de goluri marcate într-un sezon stabilit de Lionel Messi pentru Barcelona – 73 de goluri. Păstrând media din începutul acestui sezon, Raphinha ar atinge borna senzațională de 120 de reușite.

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