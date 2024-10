Raphinha, show în El Clasico! „Scăriță” pentru al patrulea gol al Barcelonei. Video

Fotbalistul brazilian a ieșit la rampă după „dubla” lui Robert Lewandowski. Mai întâi i-a pasat decisiv lui Lamine Yamal, după care a reușit să marcheze și el, stabilind scorul final al meciului.

Raphinha, show în El Clasico

Raphinha a făcut show în , reușind o „scăriță” peste Andrei Lunin, iar imediat după golul său fanii lui Real Madrid au început să plece de pe stadion.

Fotbalistul brazilian traversează o perioadă foarte bună, în ultimul meci din UEFA Champions League fiind cel mai bun jucător de pe teren la duelul dintre Barcelona și Bayern Munchen, scor 4-1.

la „distracție”, cu o „dublă” în doar două minute, ceea ce i-a demoralizat pe fotbaliștii lui Carlo Ancelotti, care nu s-au mai regăsit pe teren.

„În fiecare meci te adaptezi!”

premergătoare derby-ului cu Real Madrid despre ce le-a transmis jucătorilor săi: „Avem abordarea noastră. Am avut-o împotriva lui Bayern și am văzut că trebuie să ne îmbunătățim.

În fiecare meci te adaptezi. Și acum ne vom adapta la Real Madrid. Întotdeauna există adversari rapizi. La fel sunt și cei de la Real Madrid. Am încredere în echipa mea, se descurcă foarte bine.

Echipa a ieșit învingătoare împotriva lui Bayern, ne-am îmbunătățit jocul combinativ, ne-am descurcat bine cu mingea și fără minge… Suntem conștienți că trebuie să ne îmbunătățim. Și trebuie să ne adaptăm la diferite situații”.

„Trebuie să ne apropiem tot mai mult, să fim o unitate compactă și să nu lăsăm spații între linii. Ce am făcut în repriza a doua cu Bayern a fost extraordinar.

Trebuie să echilibrăm volumul de muncă astfel încât ședințele să nu fie atât de grele. Arbitrii au o muncă foarte grea, iar treaba mea este să pregătesc jucătorii.

Am multă experiență și nu am avut niciodată probleme cu arbitrii. Am spus echipei la începutul sezonului că trebuie să ne concentrăm pe performanță, nu pe arbitri”, a mai spus Hansi Flick.