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El este singurul jucător pe care Rapid l-a ratat în perioada de transferuri. Era un atacant cu poftă de gol

Marius Bilașco a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Alessandro Debenedetti a fost singurul jucător dorit de Rapid pe care giuleștenii nu au reușit să îl transfere.
Alex Bodnariu
08.09.2026 | 12:51
El este singurul jucator pe care Rapid la ratat in perioada de transferuri Era un atacant cu pofta de gol
EXCLUSIV FANATIK
Marius Bilașco a dezvăluit singura țintă ratată de Rapid: „Ni l-am dorit, dar nu am reușit”
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Rapid a fost una dintre echipele active pe piața transferurilor și a reușit să își întărească lotul în această vară. Conducerea giuleștenilor susține că aproape toate obiectivele stabilite la începutul perioadei de mercato au fost îndeplinite. A existat însă și un jucător pe care Rapid l-a dorit, dar nu a reușit să îl aducă la București.

Rapid a ratat un singur transfer! Atacantul pe care giuleștenii l-au vrut în această vară

Este vorba despre Alessandro Debenedetti. Atacantul s-a aflat pe lista Rapidului încă de la începutul perioadei de transferuri. Giuleștenii au încercat să găsească o soluție pentru mutare, însă negocierile nu s-au concretizat. În cele din urmă, clubul a renunțat la această pistă și s-a reorientat către alte variante.

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Victor Angelescu și Marius Bilașco au lucrat în această perioadă pentru întărirea lotului, iar Rapid și-a acoperit mai multe dintre pozițiile considerate deficitare. În Giulești au ajuns jucători precum Filip Stojilković, Ebenezer Annan, Mohammed Kamara, Jason Kodor sau Latif Ouedraogo.

Marius Bilașco a dezvăluit singura țintă ratată de Rapid: „Ni l-am dorit, dar nu am reușit”

Marius Bilașco a dezvăluit că Alessandro Debenedetti a fost singura țintă importantă pe care Rapid nu a reușit să o transforme într-un transfer. Oficialul giuleștenilor consideră că, în rest, planul stabilit pentru această perioadă a fost respectat aproape în totalitate.

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„Eu zic că ne-am atins aproape toate țintele. Un singur jucător ne-am dorit și nu am putut să îl aducem. Este vorba despre atacantul Debenedetti. Noi ni l-am dorit la început, dar nu am reușit să îl aducem. A fost chiar la începutul perioadei de transferuri. Ne-am reorientat”, a declarat Marius Bilașco la FANATIK SUPERLIGA.

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Alessandro Debenedetti are 22 de ani și evoluează în prezent la Cesena, în Serie B, unde a ajuns sub formă de împrumut. Atacantul italian aparține de Genoa și are contract până în 2029. În sezonul trecut, Debenedetti a evoluat la Virtus Entella, pentru care a marcat trei goluri. Cu un an înainte, atacantul a înscris de patru ori în 29 de apariții pentru Mantova.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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