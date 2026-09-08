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Rapid a fost una dintre echipele active pe piața transferurilor și a reușit să își întărească lotul în această vară. Conducerea giuleștenilor susține că aproape toate obiectivele stabilite la începutul perioadei de mercato au fost îndeplinite. A existat însă și un jucător pe care Rapid l-a dorit, dar nu a reușit să îl aducă la București.

Rapid a ratat un singur transfer! Atacantul pe care giuleștenii l-au vrut în această vară

Este vorba despre Alessandro Debenedetti. Giuleștenii au încercat să găsească o soluție pentru mutare, însă negocierile nu s-au concretizat. În cele din urmă, clubul a renunțat la această pistă și s-a reorientat către alte variante.

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Victor Angelescu și Marius Bilașco iar Rapid și-a acoperit mai multe dintre pozițiile considerate deficitare. În Giulești au ajuns jucători precum Filip Stojilković, Ebenezer Annan, Mohammed Kamara, Jason Kodor sau Latif Ouedraogo.

Marius Bilașco a dezvăluit singura țintă ratată de Rapid: „Ni l-am dorit, dar nu am reușit”

Marius Bilașco a dezvăluit că Alessandro Debenedetti a fost singura țintă importantă pe care Rapid nu a reușit să o transforme într-un transfer. Oficialul giuleștenilor consideră că, în rest, planul stabilit pentru această perioadă a fost respectat aproape în totalitate.

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„Eu zic că ne-am atins aproape toate țintele. Un singur jucător ne-am dorit și nu am putut să îl aducem. Este vorba despre atacantul Debenedetti. Noi ni l-am dorit la început, dar nu am reușit să îl aducem. A fost chiar la începutul perioadei de transferuri. Ne-am reorientat”, a declarat Marius Bilașco la FANATIK SUPERLIGA.

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Alessandro Debenedetti are 22 de ani și evoluează în prezent la Cesena, în Serie B, unde a ajuns sub formă de împrumut. Atacantul italian aparține de Genoa și are contract până în 2029. În sezonul trecut, Debenedetti a evoluat la Virtus Entella, pentru care a marcat trei goluri. Cu un an înainte, atacantul a înscris de patru ori în 29 de apariții pentru Mantova.