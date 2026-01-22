Sport

Rapid a câştigat cursa cu CSM Bucureşti pentru semnătura celor două campioane mondiale! Handbalistele au refuzat mai multe oferte. Exclusiv

Rapid a dat o dublă lovitură şi a reuşit să le transfere pe campioanele mondiale Laura Glauser şi Orlane Kanor. FANATIK a aflat că cele două handbaliste au fost dorite şi de CSM Bucureşti.
Marian Popovici
22.01.2026 | 21:15
Rapid a câştigat cursa cu CSM Bucureşti pentru semnătura celor două campioane mondiale. Sursa: colaj Fanatik
Este plină perioadă de transferuri în handbalul românesc. Spre deosebire de alte domenii din ţară, măsurile de austeritate nu se simt şi în sportul de pe semicerc, granzii Ligii Florilori fiind foarte activi în ceea ce priveşte transferurile internaţionale.

Orlane Kanor şi Laura Glauser, la Rapid! CSM Bucureşti le-a ofertat pe cele două handbaliste

Rapid a reuşit să le transfere pe Orlane Kanor şi Laura Glauser. Cele două handbaliste din Franţa se alătură proiectului început în acest an de Laurent Bezeau, fostul finalist al Ligii Campionilor cu Brest.

Din informaţiile noastre, Rapid a avut concurenţă puternică din partea celor de la CSM Bucureşti pentru semnătura celor două jucătoare. Orlane Kanor şi Laura Glauser au ales în cele din urmă să joace în Giuleşti, mai ales că antrenor este şi francezul Bezeau. Alături de cele două va veni la Rapid şi Oceane Sercien-Ugolin.

Denisa Şandru, de la Rapid la CSM Bucureşti! Semnează şi Dumanska

Laura Glauser a jucat la CSM Bucureşti între 2022 şi 2024, când a plecat Ferencvaros. În acelaşi an, Orlane Kanor a părăsit Rapidul pentru vicecampioana Ungariei, iar în această vară se pregăteşte să revină în Giuleşti şi alături de colega ei.

CSM Bucureşti a pierdut toţi cei trei portari. Daciana Hossu şi Evelina Eriksson au semnat cu Gloria Bistriţa, iar Gabriela Moreschi va evolua la Metz. Astfel, şefii „tigroaicelor” s-au mişcat repede şi au semnat-o pe Denisa Şandru chiar de la Rapid.

Negocierile s-au încheiat şi cu Yulia Dumanska. Portarul celor de la Minaur Baia Mare va evolua la „tigroaice”. CSM Bucureşti mai negociază pentru aducerea unui portar, în condiţiile în care Glauser a ales Rapidul.

Glauser şi Kanor, dorite şi de alte forţe din Liga Florilor

Din informaţiile FANATIK, Laura Glauser şi Orlane Kanor au fost dorite şi de Gloria Bistriţa şi Dunărea Brăila. Însă, handbalistele din Franţa au transmis că preferă transferul la una dintre echipele din Bucureşti.

Nu sunt primele jucătoare pe care „se bat” CSM Bucureşti şi Rapid. „Tigroaicele” au câştigat cursa pentru semnătura Dariei Dmitrieva, care vine tot de la Ferencvaros. Este un mercato dur în Liga Florilor, mai ales că numărul echipelor care îşi permit să dea salarii mari a crescut.

Astfel, pentru sezonul viitor, alături de CSM Bucureşti şi Rapid se înscriu în cursa pentru primele locuri şi Gloria Bistriţa, Dunărea Brăila, SCM Râmnicu Vâlcea sau Corona Braşov, cel puţin dacă e să ne luăm după buget.

Transferurile Rapidului până acum: Laura Glauser, Orlane Kanor, Oceane Sercien-Ugolin, Klara Schlegel, Oana Borş

Transferurile CSM Bucureşti până acum: Daria Dmitrieva, Csenge Kuczora, Dorottya Faluvégi (cu efect imediat), Pernille Brandenborg, Tyra Axnér, Denisa Şandru

  • 1 titlu mondial a câştigat Laura Glauser cu naţionala Franţei
  • 2022 este anul în care Rapid a câştigat ultimul titlu în Liga Florilor
