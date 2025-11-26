Rapid a câștigat procesul cu gigantul de 10 miliarde de euro și poate cere despăgubiri importante!

ADVERTISEMENT

În luna aprilie, clubul din Giulești a deschis un proces împotriva celor de la Trendyol, unul dintre cei mai importanți jucători în domeniul comerțului online din Europa Centrală și de Est, platformă devenită recent foarte populară în România. Compania cu sediul central la Istanbul este evaluată în prezent la peste 10 miliarde, doar că o cifră exactă de afaceri nu a fost încă făcută publică în mod oficial de către reprezentanții firmei.

Clubul Rapid a câștigat procesul cu Trendyol, gigantul din Turcia evaluat în prezent la peste 10 miliarde de euro

S-a ajuns la această dispută juridică după ce pe site-ul respectiv au fost scoase la vânzare diferite materiale vestimentare cu logo-ul Rapidului, tricouri, hanorace, geci sau treninguri, printre altele, fără a exista o licență în acest sens și, în mod evident, fără ca oficialii clubului să își dea acordul cu privire la această chestiune. Așa că giuleștenii au acționat în consecință și le-au intentat un proces turcilor la Tribunalul București, secția „Proprietate intelectuală”.

Acest demers a fost făcut bineînțeles cu scopul interzicerii celor de la Trendyol să mai comercializeze materialele respective. De asemenea, în mod firesc, s-a solicitat și ca acele produse să fie scoase de pe site-ul firmei din Turcia. După ceva timp, această companie s-a conformat și a retras articolele de pe platforma online în speranța că problemele se vor opri aici.

Clubul din Giulești poate acum să ceară despăgubiri financiare importante

Doar că nu a fost cazul de așa ceva în cele din urmă. le-a dat câștig de cauză în această speță referitoare la interzicerea comercializării acelor produse de către Trendyol, astfel încât acum giuleștenii au posibilitatea de a merge mai departe și de a deschide pe acest fond un nou proces, în care să solicite plata unor despăgubiri financiare pentru prejudiciul generat clubului în această situație.

Rămâne însă acum de văzut dacă ei vor alege să facă acest și acest pas sau vor decide că nu este cazul de așa ceva. Până în prezent reprezentanții clubului nu au venit în spațiul public cu informații despre această chestiune.

„Obligă societatea pârâtă să elimine de pe site-ul www.trendyol.com toate produsele care conțin marca Fotbal Club Rapid”, este decizia comunicată de Tribunalul București în această speță.